Başkan Adayı Bayık Karış Karış Kırsalı Geziyor

Aslan Ali Bayık Kazanırsa Hilvan Kazanacak

Bayık. En Büyük Projem Organize Sanayi Bölgesidir

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İlçe Başkanı Mustafa Cıdır ve partililerle beraber kırsal mahalleleri teker teker dolaşarak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Beyazgül ve kendisine destek isteyen Hilvan Belediye Başkanı Bayık kırsal mahalle sakinlerinin dilek ve önerilerini dinledi.10 yıldan bu yana Hilvan’a hizmet etmenin gururunu yaşadığını ifade eden Hilvan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Aslan Ali Bayık, tekrar seçildiği takdirde Hilvan’daki hizmet çıtasını daha da yükselteceğini söyledi.Bayık, “Hilvan’da 10 yıldır belediye başkanlığını yürütüyorum. 31 Mart’ta tekrar kazanırsam AK Parti’nin desteğiyle ne mi yapacağım. Hilvan’da en büyük projem OSB’dir. Organize Sanayi Bölgesi kurarak işsizlik sorununu ortadan kaldıracağız. Bizim projemiz diğer adayların projesi gibi arkası zayıf projelerden ziyade arkası kuvvetli bütçesi olan projelerdir. 1600 dönümlük bir hazine arazisi belirledik burada projesi hazır. Seçildiğimiz takdirde burada OSB’yi inşa edeceğiz. İçerisinde besi bölgesi de mevcut. Böylelikle ilçemize yatırımcıların gelmesini sağlayacağız” dedi.AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise Hilvan’da 10 yıldır başkanlık görevini yürüten Aslan Ali Bayık’ın ilçede sevilen bir isim olduğuna değinerek, 31 Mart yerel seçimlerinde Hilvanlıların tekrar kalbi ilçesi için atan Aslan Ali Bayık ile yola devam edeceklerine inandığını söyledi.Yıldız, “Aslan Ali başkan her platformda ilçesi için yatırımların takipçisi olmuştur. Gerek Ankara’da gerek Şanlıurfa’da her toplantıda ilçeye neler yapabilirimin mücadelesini vermiştir. OSB projesi başta olmak üzere kent meydanı ve yeni ilçe belediye binası projelerinin yanı sıra istihdama yönelik projeleri ilçeyi daha da kalkındıracaktır. Sosyal belediyecilik alanında da başaralı olan Başkan Bayık, gençlere yönelik projelerle de gençlerimizin önünü açmıştır ” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen