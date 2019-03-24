İlk Bir Ay Nasıl Başlarsak Sonra Öyle Devam Ederiz

Mitinge dönen açılışta halka hitap eden başkan adayı Halil YİĞİT şunları söyledi: eyyübiyemizin büyük mahallelerinden biri olan bir türlü geliştirilemeyen köy konumunda olan yenice mahallemizdeyiz.Belediye başkanı seçildikten sonra bizlerde diğerleri gibi mi olacağız, elbette ki hayır olmayacağız asıl işimiz belediye başkanı olduktan sonra başlıyor, sizler bu gün seçimden önce gecenizi gündüzünüze katarak var gücünüzle çalışacaksınız hep beraber belediyeyi kazanacağız ve hep beraber haklarımızı alacağız.İl bir ay içerisinde ilçemizde hangi sorunlar var tespit edip masaya yatıracağız nerde yanlış yatırımlar yapılmış bunları tespit edeceğiz peki kimlerle yapacağız belediye meclis üyelerimizle muhtarlarımızla STKlarımızla şehrin planlamacıları,mimarlarımız ve mühendislerimizle ondan hangi çözümler üretilebilir ve hangileri acilen başlanması lazım bisefer ondan başlamamız lazım ilk bir ay bunu yapmamız lazım çünkü nasıl başlarsak öyle devam eder sonra bir yıl üç yıl sonra bakarız ki tüm hizmetler gelmiş olacak.Editör: Ahmet Şen