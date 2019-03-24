Ak Başkan Adayı Baydilli Ev Toplantılarını Sürdürüyor

Projeleri Anlatarak Destek İstedi

Seçim Çalışmalarımızı Teşkilatımızla Birlikte Hız Kesmeden Sürdürüyoruz

31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli, vatandaşlarla iç içe olmaya ve destek istemeye devam ediyor.Başkan Adayı Baydilli, gündüz esnaf ve vatandaş ziyaretleri yaparken geceleri de ev toplantılarına katılarak vatandaşlarla buluşarak çalışmalarını, projelerini anlatıyor.Önceki akşam Çankaya Mahallesinde Hacıhıdırlılar ailesine mensup vatandaşlarla ev toplantısında buluşan Başkan Adayı Baydilli, 3,5 yılda Karaköprü’de yaptıkları çalışmaları ve yapacakları projeleri anlatarak güçlü bir şekilde sandıktan çıkmak için destek istedi.Ev toplantısı sonrası açıklama yapan AK Başkan Adayı Baydilli, “Seçim çalışmalarımızı teşkilatımızla birlikte hız kesmeden sürdürüyoruz. Gündüz esnafımızı, vatandaşlarımızı ziyaret edip hasbihal ediyoruz ve destek istiyoruz. Akşamları ise vatandaşlarımızın tertiplediği ev toplantılarına katılıp vatandaşlarımıza seçimin önemini anlatıyoruz. Bugün de Hacıhıdırlar ailesi ile buluştuk ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendileri de bizlere destek vereceklerini ve yanımızda olduklarını dile getirdiler. Bu güzel toplantı ve destekleri için Hacıhıdırlar ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli toplantı sonrası Hacıhıdırlar ailesi mensubu vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, gün sonunda seçim bürosunda vatandaşlarla buluştu.Editör: Ahmet Şen