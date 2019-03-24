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Bu haber 24 Mart 2019 14:45:01 Tarihinde eklenmiştir.

Öldürüp Telefonundan,Ben İyiyim Merak Etmeyin Diye SMS Attılar

Kaybolduktan 40 gün sonra öldürülmüş halde derede bulunan adamın katil zanlısı iki kardeşin şahsın telefonunu alarak olaydan bir gün sonra polisi yanlış yönlendirmek için arkadaşına "Benim şarjım bitti ben iyiyim merak etmeyin" diye SMS attığı ortaya çıktı

Öldürüp Telefonundan,Ben İyiyim Merak Etmeyin Diye SMS Attılar

- Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

 Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra öldürülmüş halde derede bulunan adamın katil zanlısı iki kardeşin şahsın telefonunu alarak olaydan bir gün sonra polisi yanlış yönlendirmek için arkadaşına "Benim şarjım bitti ben iyiyim merak etmeyin" diye SMS attığı ortaya çıktı.

 

Benim Şarjım Bitti, Ben İyiyim Beni Merak Etmeyin

Edinilen bilgiye göre, olay İmamoğlu ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İmamoğlu ilçesinde kahvehane işleten Mevlüt Özcan'dan 18 Şubat'tan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. İmamoğlu polisi kayıp şahsın bulunması için harekete geçti. Bu arada arkadaşına 19 Şubat günü Özcan'ın telefonundan "Benim şarjım bitti, ben iyiyim beni merak etmeyin" diye SMS geldi.

 

Zanlılar Özcan'ı Öldürdüğünü İtiraf Etti

Özcan'ın arkadaşı hemen bu SMS'i polise götürdü. Polis gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma yapmaya başladı. Bu arada SMS gelen telefona da kimse ulaşamadı. Polis özel ekip kurup 150 güvenlik kamerası inceleyip araştırmayı derinleştirdiğinde Özcan'ın en son Mustafa K. ve kardeşi Ali K. ile birlikte Adana Şehir Hastanesine hasta ziyaretine gittiğini daha sonra da bir daha haber alınamadığını saptadı. Polis iki kardeşi gözaltına alıp sorguladı. Ancak zanlılar suçlamaları kabul etmeyerek, "Hastaneden sonra biz eve geçtik o da kendi evine gitti. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyoruz" dedi. Zanlılar suçlamaları kabul etmediği için polis gözaltı sürelerini uzatıp zanlıları çapraz sorguya aldı. Bu arada Özcan'ın telefon sinyalinin de SMS atıldığında zanlıların bulunduğu yerden geldiği tespit edildi. Bu bilgiler üzerine polis çapraz sorguya devam edince zanlılar Özcan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Zanlıların Özcan'dan 60 bin lira kendilerine 40 bin lira da başkasına vereceğiz diyerek yine kendilerine para aldığı bu parayı da ödeyemeyince Özcan'ı öldürmeye karar verdikleri öğrenildi. İki kardeşin Özcan ile Adana Şehir Hastanesinden döndükten sonra onu Camili Mahallesi tarafına götürüp burada Ali K.'nin kullandığı otomobil ile giderken kardeşi Mustafa K.'nin Özcan'ın ensesine 3 el ateş ederek öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.


 

Özcan'ın Üzerindeki Para Ve Cep Telefonunu Da Aldılar

İki kardeşin daha sonrada Özcan'ı bir dereye atıp ilçeye gelerek burada kendi kıyafetlerini değiştirip, otomobilde yıkayarak delilleri yok ettikleri belirtildi. Ayrıca Özcan'ın üzerindeki para ve cep telefonunu da aldıkları 19 Şubat günü Özcan'ın telefonundan polisi şaşırtmak için arkadaşına "Şarjım bitti beni merak etmeyin, ben iyiyim" diye SMS attıkları da saptandı. Polis zanlıların kullandığı tabancayı da İmamoğlu ilçesinde ele geçirdi. Zanlılar sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Özcan'ın cesedi ise zanlıların gösterdiği derede bulunduktan sonra ailesi tarafından toprağa verildi.



Editör: Ahmet Şen

 
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Kaybolduktan 40 gün sonra öldürülmüş halde derede bulunan adamın katil zanlısı iki kardeşin şahsın telefonunu alarak olaydan bir gün sonra polisi yanlış yönlendirmek için arkadaşına "Benim şarjım bitti ben iyiyim merak etmeyin" diye SMS attığı ortaya çıktı
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