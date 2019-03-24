Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 24 Mart 2019 10:45:26 Tarihinde eklenmiştir.

Dutun Kilosu 100 Tl, Eriğin Tanesi 2 Liradan Satılıyor

Tezgahlarda yerini alan bahar meyveleri dudak uçuklatıyor. Vatandaşların sosyete meyvesi olarak tanımladığı erik tanesi 2 liradan, dut ise kilosu 100 liradan satışa sunuluyor.

Dutun Kilosu 100 Tl, Eriğin Tanesi 2 Liradan Satılıyor

Bahar meyveleri havaların ısınmasıyla tezgahlardaki yerini aldı. Fiyatlarıyla dudak uçuklatan meyvelerden erik tanesi 2 liradan, badem ise kilosu 25 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar, bahar meyvelerini almakta zorluk çektiklerini belirterek erik ve badem ve dutun sosyete meyvesi olacağını belirterek, fiyatlara tepki gösterdi.


 

Badem Kilosu 25 Lira, Dut 100 Lira, Erik İse Tanesi 2 Liradan Satışa Sunduk


Tüketici gibi esnaf da yüksek fiyatlardan yakınıyor. Sebze ve meyve satıcısı Hüseyin Alallı, sebze fiyatlarından sonra meyve fiyatlarının da yükseldiğini belirterek, satış yapamamaktan şikayet etti. Alallı, “Erik sezonu yeni başladı. Satışlar pek olmasa da yine bulunduruyoruz. Bademler de yeni geldi. Badem kilosu 25 lira, dut 100 lira, erik ise tanesi 2 liradan satışa sunduk. Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaş yiyemiyor. Bu tür meyveler zengin işi oldu. Normal vatandaşlar bu meyveden yiyemiyor” dedi.


 

“Vatandaş Bu Meyvelerden Mahrum Kalıyor"

Mehmet Şahin adlı vatandaş ise, “Sebze ve meyve fiyatları oldukça yüksek olduğundan vatandaş her şeyden mahrum kaldı. Emekli maaşımız eridi, gitti. 10 liraya domates aldığımızı düşündüğümüzde bu para neye yetecek. Allah bize sahip göndersin, diyorum. Kurban olduğum yaradan hepimizin başına Cumhurbaşkanımızın bir jandarma mı dikmesi lazım. Cumhurbaşkanımıza saygımız var fakat piyasada herkes bildiğini yapıyor. Vuran vurana, kıran kırana” ifadelerini kulandı.



Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
Dutun Kilosu 100 Tl, Eriğin Tanesi 2 Liradan Satılıyor
Dutun Kilosu 100 Tl, Eriğin Tanesi 2 Liradan Satılıyor
Tezgahlarda yerini alan bahar meyveleri dudak uçuklatıyor. Vatandaşların sosyete meyvesi olarak tanımladığı erik tanesi 2 liradan, dut ise kilosu 100 liradan satışa sunuluyor.
​Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
​Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
Dolar kuru saat 18.00 civarında 5,74 seviyesini görerek son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar bugün 5.69 TL'den işlem görüyor.
Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha
Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha
Rekabet Kurumu tarafından Ankara İstanbul ve Antalya'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
​Memurları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
​Memurları İlgilendiren Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara yönelik karar ve eki cetveller, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek…
Ali İhsan Yavuz, Dolar Yerel Seçimden Sonra Daha da Düşecek
Ali İhsan Yavuz, Dolar Yerel Seçimden Sonra Daha da Düşecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'Dolar seçimden sonra daha da düşecek. Neden? Artık kriz, kaos üretmeyen, bize çok hızlı karar aldırtan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var' şeklinde konuştu.
​İş Yerinde Fazla Mesai Yapanlara Dikkat! Belge İle Kanıtlanacak
​İş Yerinde Fazla Mesai Yapanlara Dikkat! Belge İle Kanıtlanacak
Yargıtay, işçiye yapılan fazla mesai ödemelerinin ispatının tanık ifadeleri değil, ödeme belgeleri olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme, işverenin iş yerinde çalışan tanık işçilerin ifadeleriyle değil, mahkemeye sunacağı ödeme belgeleriyle konuşması gerektiğine karar verdi.
​Kamuda 40 Bin Kişiye İş Var
​Kamuda 40 Bin Kişiye İş Var
Önümüzdeki günlerde memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi statüsünde 40 bin kontenjan için çalışma başlayacak. Kamuda ayrıca 9 bin de engelli açığı var...
Türkiye’ye de Geldi! 2 bin 500 Kişiye İş Kapısı
Türkiye’ye de Geldi! 2 bin 500 Kişiye İş Kapısı
İSVEÇ merkezli Securitas şirketinin bu yıl Türkiye'de büyüme kararı vermesinden sonra çalıştırılacak kişi sayısı açıklandı. Şirketin alacağı personel sayısı ise tam 2 bin 500 kişi olarak belirlendi.
​Benzine Bir Zam Daha, Gece yarısından İtibaren Uygulanacak
​Benzine Bir Zam Daha, Gece yarısından İtibaren Uygulanacak
Petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt ürünlerinden benzine fiyat artışı olarak yansıdı.
​Yargıtay, Çiftçinin traktörü haczedilemez
​Yargıtay, Çiftçinin traktörü haczedilemez
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, borçlu çiftçinin tarla-bahçede kullandığı traktörünün haczedilemeyeceğine hükmetti. Yüksek mahkeme, herhangi bir araştırma yapmadan çiftçinin traktörünün haczine hükmeden mahkeme kararını bozdu.
Domates Fiyatları Dengelenecek
Domates Fiyatları Dengelenecek
jeotermal seralarda üretilen ve önümüzdeki ay hasadına başlanacak olan domatesin, piyasa fiyatlarını dengeleyeceği belirtiliyor.
İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik Rakamları Açıklandı
İşsizlik oranı 2018 Aralık döneminde yüzde 13,5 seviyesinde gerçekleşti.
Essum ​Aslan, HDP İradesini Kabul Etmiyor
Essum ​Aslan, HDP İradesini Kabul Etmiyor
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:54
Güneş
06:16
Öğle
12:38
İkindi
16:04
Akşam
18:48
Yatsı
20:04
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿