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Bu haber 24 Mart 2019 09:45:52 Tarihinde eklenmiştir.

Karısını Zincirle Boğarak Öldüren Hırdavatçı Tutuklandı

İş yerine gelen ve boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Öztürk’ü zincirle boğarak öldüren hırdavatçı Ercan Öztürk, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Karısını Zincirle Boğarak Öldüren Hırdavatçı Tutuklandı

Efeler 2. Sanayi Sitesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; kendisinin üzerine kayıtlı olan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ercan Öztürk’ün (51) işlettiği hırdavatçı dükkanına gelen Zeynep Öztürk (45), henüz bilinmeyen bir nedenle kocasıyla tartışmaya başladı.

 

Zincirle Boğarak Öldürdü

Tartışmanın büyümesi üzerine kocasının zincirle boğduğu Zeynep Öztürk olay yerine hayatını kaybederken, cinayet zanlısı koca ise kendini ihbar ettikten sonra kepenklerini kapattığı iş yerine gelen polislere teslim oldu.


 

Kendini Polise İhbar Etti

Teslim olduğu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine suçunu itiraf eden hırdavatçı Ercan Öztürk, cinayet bürodaki sorgusunun ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunun ardından ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Öztürk, tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Öztürk'ün ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.



Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
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Karısını Zincirle Boğarak Öldüren Hırdavatçı Tutuklandı
Karısını Zincirle Boğarak Öldüren Hırdavatçı Tutuklandı
İş yerine gelen ve boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Öztürk’ü zincirle boğarak öldüren hırdavatçı Ercan Öztürk, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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