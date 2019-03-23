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Bu haber 23 Mart 2019 21:30:22 Tarihinde eklenmiştir.

Yüksel Aksoy,Açanal'a Teşekkür Etti

AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy’un Eşi Yüksel Aksoy bugün düzenlenen Büyük Bozova Mitingine katılan Açanal’a teşekkür etti

Yüksel Aksoy,Açanal'a Teşekkür Etti

AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy’un Eşi Yüksel Aksoy  bugün Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Büyük Bozova Mitingine katılan Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal'a teşekkür etti. Açanal,mitingde davullarla, zılgıtlarla karşılandı. Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.





"Büyük Bozova Mitingimize katılım sağlayan milletvekilimiz Zemzem Gülender Açanal ilçemizde davullarla, zılgıtlarla karşıladık. Teşrifleri ile bizleri onurlandıran Zemzem Gülender Açanal Hanıma çok teşekkür ederim."dedi.





Editör: Ahmet Şen
 
 
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