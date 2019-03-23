Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 23 Mart 2019 20:30:42 Tarihinde eklenmiştir.

Köpeği Motosiklete Bağlayıp Sürüklediler

Motosiklete bağladıkları köpeği sürükleyen 2 şahıs gözaltına alınırken, dört ayağında da yara oluşan ve yürüyemeyen köpek tedavi altına alındı.

Köpeği Motosiklete Bağlayıp Sürüklediler

Olay, merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Harmancık Parkı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli iki şahsın motosiklete iple bağladıkları köpeği çektiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri köpeği kurtararak iki şahsı yakaladı. Sürüklenen ve dört ayağının altında yara oluşan köpek ise kaldırım kenarında hareketsiz şekilde kaldı.



 

Köpeğin Dört Ayağında Da Yara Oluştu

Vatandaşlar köpeği beslerken, plakasız motosikletin sorgusunu yapan polis 2018 yılından bu yana motosikletin çalıntı olduğunu belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve birinin yaşı 18’den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Ayaklarında yara oluşan köpek ise yürümeye çalıştı ancak tekrar yere yığıldı. Zabıta ekiplerince araca alınan köpek tedavi altına alındı.



Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Köpeği Motosiklete Bağlayıp Sürüklediler
Köpeği Motosiklete Bağlayıp Sürüklediler
Motosiklete bağladıkları köpeği sürükleyen 2 şahıs gözaltına alınırken, dört ayağında da yara oluşan ve yürüyemeyen köpek tedavi altına alındı.
Oğlunu Kurtarmak İçini Boğulan Babanın Cansız Bedeni Bulundu
Oğlunu Kurtarmak İçini Boğulan Babanın Cansız Bedeni Bulundu
Elektrikli bisikletten sulama kanalına düşen oğlunu kurtarmak için kanala atlayan babanın cansız bedenine ulaşıldı.
Aslan, Belediyeyi Sizden Biri Olarak Yöneteceğim
Aslan, Belediyeyi Sizden Biri Olarak Yöneteceğim
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, ‘Karaköprü’ye halktan biri başkan olacak ve onların sahibi olduğu belediyeye bekçilik yapacak” dedi.
Borcunu Ailesinden Gizleyenlere Yargıtay'dan Kötü Haber
Borcunu Ailesinden Gizleyenlere Yargıtay'dan Kötü Haber
Özellikle ticaret hayatında karşılaştığı ekonomik zorlukları ailesine yansıtmak istemeyenlere Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek mahkeme; kambiyo senet borcu bulunan borçlunun annesine haciz ihbarnamesi gönderilebileceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte; borcunu sevdiklerinden gizlemeye çalışanlar aile fertlerine gelecek haciz ihbarnamesiyle şok yaşayacaklar.
Hilvan'da Ak Parti'ye Katılımlar Devam Ediyor
Hilvan'da Ak Parti'ye Katılımlar Devam Ediyor
31 Mart Mahalli idareler Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Hilvan Belediye Başkan Adayı Bayık'a destekler büyümeye devam ediyor.
TBMM Başkanı Sentop Dolara Manipülasyon Oluyor. Aslında Bunu Bekliyorduk
TBMM Başkanı Sentop Dolara Manipülasyon Oluyor. Aslında Bunu Bekliyorduk
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından TBMM Başkanı seçilmesi sebebiyle verilen onur yemeğine katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, dövizde yaşanan gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’yle ilgili sarf ettiği sözlerine değindi.
Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanan Motosikletli Tehlike Saçtı
Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanan Motosikletli Tehlike Saçtı
Seyir halindeyken cep telefonu kullanan motosiklet sürücüsü tehlike saçtı. Motosikletlinin kazaya davetiye çıkardığı anlar kameralara yansıdı.
Kahvehanedeki Tartışma Kanlı Bitti: 3 Yaralı
Kahvehanedeki Tartışma Kanlı Bitti: 3 Yaralı
Kahvehanede çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı.
​Son Dakika! Mühendislere Arama ve Gözaltı Kararı
​Son Dakika! Mühendislere Arama ve Gözaltı Kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonunda HAVELSAN'da mühendis olarak çalışan 18 mühendise arama ve gözaltı kararı çıkarttı.
​Suç Makinesi Bu Sefer Kaçamadı, Üzerinden Çıkanlar Şoke Etti
​Suç Makinesi Bu Sefer Kaçamadı, Üzerinden Çıkanlar Şoke Etti
27 ayrı suçtan sabıkalı olan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Ömer Ay, Şoförlere Seslendi
Ömer Ay, Şoförlere Seslendi
Akçakale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Ay, sosyal medya hesabında paylaştığı paylaşımda Şoförlere seslendi
Başkan Baydilli'ye Çocuklarından Canlı Yayın Sürprizi
Başkan Baydilli'ye Çocuklarından Canlı Yayın Sürprizi
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye katıldığı canlı yayında kızları sürpriz yaparak programa katıldı. Seçim çalışmaları nedeniyle çocuklarına fazla zaman ayıramayan Başkan Baydilli sürprizden mutlu olduğunu söyledi.
Essum ​Aslan, HDP İradesini Kabul Etmiyor
Essum ​Aslan, HDP İradesini Kabul Etmiyor
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:56
Güneş
06:18
Öğle
12:39
İkindi
16:04
Akşam
18:47
Yatsı
20:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿