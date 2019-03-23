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Bu haber 23 Mart 2019 22:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

Birecik’te Mirkelam Rüzgarı Esiyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam için ilçede Seçim Bürosu açıldı. Büro açılışı miting havasında, oldukça kalabalık bir şekilde gerçekleşti. AK Başkan adayı Mirkelam, Birecik ilçesinin geleceği için her türlü hizmete talib olduğunu söyledi.

Birecik’te Mirkelam Rüzgarı Esiyor

Birecik AK Parti Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam Seçim Bürosunun miting gibi geçen açılış törenine AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti 25. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Hamide Sürücü, 24. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, MHP Birecik İlçe Başkanı Ömer Güneş ve oldukça kalabalık Birecikli vatandaşlar katıldı.

 

Birecik; Şanlıurfa’nın Batıya Açılan Kapısı

 Seçim Bürosunun açılışında konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “Şanlıurfa’nın batıya açılan kapısı. Eğer bir isim takılsaydı Birecik’e, herhalde ‘Medeniyet şehri’ olurdu. Bu kadar güzel, bu kadar şirin, gerçekten insanları şirin mi şirin. Böyle bir ilçemizde sizlerle birlikte olmaktan, sizlere hitab etmekten onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Kürsüye çıkmadan önce kendi kendime düşündüm. Nedir Mahmut Mirkelam’ın derdi. Bu yaşa gelmiş, Belediye Başkanı olmak için neden bu mücadele. Bu güzel insan, babasıyla birlikte siyaset yaptığım, gerçekten varlığıyla, potansiyeliyle, ticaretiyle Birecik’e hizmet etmiş olan bu insan neden aday olur? Eğer bir derdi olmazsa, Birecik gibi bir sevdası olmazsa, memleket sevdası olmazsa, millet sevdası olmazsa aday olur muydu” dedi.




 

Birecik Bize 31 Mart’ı Müjdeliyor

Daha sonra kürsüye gelen 25. Dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili Hamide Sürücü de, Birecik ilçesinin bu gece tarihi bir geceyi yaşadığını belirterek, “Bu gece Birecik yine doğru tarihi yazıyor. Bu gece Birecik bize 31 Mart’ı müjdeliyor. Kutlu olsun inşaallah. Seçim çalışmaları yaptığımız sırada elbette ki Birecik’in sıkıntıları vardı. Yok dersek ki yanlış olur. Sayın Başkan adayımızı bilen bilir. Onun aşkı, onun çalışma azmi ve onun hamilik özelliği yaşıyla alakası yok. İnanıyoruz ki o çok daha ilerde bize lazım olacak ve 90 yaşında olsa bile hepimize taş çıkartacaktır ondan eminiz” diye konuştu.


 

Mirkelam, 1 Nisan’da Bu İlçenin Belediye Başkanı İnşaallah

AK Parti MKYK üyesi Vildan Polat ise, “Sayın belediye başkan adayımız demiyorum. Ben bu gün şu kanıya vardım, esnaf ziyaretlerinde. Sayın Mahmut Mirkelam, 1 Nisan’da bu ilçenin Belediye Başkanı inşaallah. AK kadrolar olarak hizmet makamlarında bulunduğumuz süre boyunca sadece sizlere hizmet etmek değil mesele, gönüllerinize girmek ve Mahmut Mirkelam bu ilçenin gönlüne girmiş bir başkan. Ne mutlu ona. Bu süreçte Mahmut Mirkelam Birecik’i kalkındırırken Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte yürüyecekler. Ve bu ilçeye, bu şehre hizmet edecekler inşaallah. Bizler de Ankara’da onlara hizmet edeceğiz, ilimize, ilçemize, şehrimize. Bu konuda her zaman arkanızda ve yanınızda olacağız, bunu bilmenizi istiyoruz. Birileri zillet ittifakıyla karşınızda dursa da, mor çizgiyle eş başkanlığını şart etse de, biz tek başımıza Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüyeceğiz inşaallah” diyerek havai fişekler ve alkışlar eşliğinde konuşmasını sonlandırdı.




 

31 Mart Zaferi Birecik’te Çoktan Yazılmış

Kürsüye gelen ve yapılan tezahüratlara, alkışlara ve havai fişeklere bakıp, “Maşaallah, Rabbim nazarlardan esirgesin inşaallah” diyerek konuşmasına başlayan 24. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de, “Saygıdeğer Birecikliler. Görüyorum ki, ayeti kerimede olduğu gibi; ‘İza cae nasrullahi vel feth’. Allah bir fethi murad ettiği zaman, fevc fevc toplulukların katıldığını görürsünüz. Bakıyoruz ki bu gün Birecik’te Halillürrahman’ın kalbi atıyor. Allah hepinizden razı olsun. Bu güne kadar Şanlıurfa’mızda müstesna zaferlere imza attınız. Bu gün burada bir kez daha görüyoruz ki, Allah’a hamdolsun, 31 Mart zaferi Birecik’te çoktan yazılmış ve ilan edilmiş” şeklinde konuştu.



 

Birecik Her Seçimde Tarih Yazıyor

Birecik Belediye Başkanı Av. Faruk Pınarbaşı da, Birecik ilçesinin bir kere daha tarih yazacağına hep beraber şahitlik ettiklerini belirterek, “Birecik, Birecik oldu olalı demokrasinin tek kalesi. Halk Partinin en güçlü döneminde Demokrat Partinin kurulduğu dönemde ilk Belediye Başkanlığını kazanan bu şehir, Birecik. Birecik demek demokrasi demek. Birecik demek hürriyet demek. Birecik demek bağımsızlık demek. Birecik demek; zalimin zulmüne göğsünü siper eden bir milletin, bir halkın en küçük zerrelerini oluşturan bir ilçe Birecik. Ama her dönem olduğu gibi Birecik, daima ilkleri yaşamıştır, ilkleri yaşatmıştır. Bizler Birecik olarak sizlerin huzurunuza çıktığımızda 10 yıl önce, bizleri bağımsız bir şekilde iktidar belediyesi başkanı yaparak, sizlere hizmet etme şansı verdiniz. Biz bu millete ne kadar saygı duysak, biz bu milletin önünde ne kadar eğilsek azdır. Çünkü Birecik demokrasidir, Birecik özgürlüktür. Birecikli olmak ayrıcalıktır. Çok iyi biliyorsunuz ki, Birecik her seçimde tarih yazıyor. Bu seçimde bundan 3 gün önceki konuşmamda yaptığım gibi, Birecik dedim, şimdiden size hayırlı olsun, kutlu olsun. Bu milletin önünde iş becerecek Mahmut Mirkelam ve ekibi sizlerle birlikte köşe köşe, bucak bucak, köy köy herkesin yanında olacak. Kötü gününüzde, iyi gününüzde sizlere hizmet için emirlerinizde olacak. Bu millete aşkıyla, bu coşkuyla sizler, hadi dedim ya; bırakın freni patlamış gibi gidiyor bu Mirkelam, frene bastırmayalım, devam etsin gitsin. Evet, 31 Mart Allah’ın izniyle, sizlerin o güzel destekleriyle, oylarıyla bir tarihi daha yazacağız. Değerli kardeşlerim, bir bakıyoruz ki, toplumda gerçekten bizim partimizde, bizden daha çok partili olan kardeşlerimiz oğlu işe alınmadı diye veya bir işi görülmedi diye partiye küsüyorlar. Yanlış. Bu milletin geleceğiyle, çocuklarımızın geleceğiyle, torunlarımızın geleceğiyle oynamaya hiç birimizin hakkı yok. Yanlışlar olacaktır, hatalar olacaktır, iş görememeler olabilecektir. Ama vatan, o bayrak, o ezan bir daha geri gelemez” dedi.




 

2 Yıl İçinde Bu Memlekette Çok Şey Değişecek

Alkışlar, bayraklar, sloganlar ve havai fişekler eşliğinde kürsüye gelen AK Parti Birecik Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam ise, mahşeri kalabalığı selamlayarak ve konuşması sık sık alkışlar ve “Birecik seninle gurur duyuyor”, “Mahmut Başkan” sloganlarıyla kesilen konuşmasına;
“Allah sizleri var estin, Allah birliğimizi bozmasın. Ben hepinizle gurur duyuyorum. Sağolun, var olun. Ben diyorum ki; hasretinize katlanamam, vuslatınıza dayanamam. Aşk şarabımsınız doyamam, gönül bağım var sizinle. Özgün denince dağlar, gönüller yanar aşkla, kalbinizi kalbim paklar, gönül bağım var sizinle. Özleminle yandı canım, hem canımsınız hem cananım, sığınacak tek limanım, gönül bağım var sizinle” şiiriyle başlayarak şöyle devam etti;
“Ever değerli kardeşlerim, analarım, bacılarım. Ben 2002 – 2019 arasından, 2002 yılında nerdeydik, nereye geldik, kısaca ondan bahsedeceğim. Bizler 2002 yılında seçime girdiğimizde ilaç kuyruğu, Hastahanelerde doktorsuzluk, buna benzer Hastahanelerde rehin kalmalar vardı. Yollarımız normal gidiş gelişli yollardı. Ama bu güne baktığımızda sadece ayda 75 lira ödeyerek, eğer herhangi bir Yeşil Kartımız, SGK’mız vs yoksa bu gün tüm imkanlardan yararlanıyoruz. Bu imkanı veren kimdi? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ve AK Parti verdi. Yollarımıza gelince, ülkemizde nereye gidersek gidelim her tarafta inşaat ve yol yapılmış. Binlerce Km oto yol, binlerce kilometre duble yollar yapıldı. Onları kim yaptı, yine AK Parti yaptı. Yine şu an projeleri devam eden, bir kısmı açılan Şehir Hastahanelerinin, inanın ben bu hastahaneleri Amerika’da görmüştüm. Şehir gibiydi. Şimdi kendi memleketimizde var, Gaziantep’te yapılıyor, Mersin’de bir başka yerlerde açıldı, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Hastahane demişken birkaç Doktor eksiğimiz vardı, onu da Vekillerimize iletmiştik, İl Koordinatörümüz Değerli Serdar Beyle birlikte. İnşaallah o doktorlarımız da gelecek, burdan İzmir’e gitmek zorunda kalmayacağız inşaallah. Ayrıca biraz önce konuşmalarını yapan, 10 yıl Belediye Başkanlığınızı yapan Sayın Başkana geçmiş tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Var olsun, sağ olsun diyorum. Ayrıca ilçemizden Milletvekili olan, Belediye Başkanı olan, idareci olan, bu memlekete hizmet eden tüm Birecikli hemşehrilerimize ölenlere Allah’tan rahmet, sağ olanlara sağlıklı ve uzun ömür diliyorum. Kim bu memlekette taş üzerine taş koymuşsa Allah ondan razı olsun. Ama Allah bize çok şeyleri yapmayı, hizmetleri devam ettirmeyi nasib eyledi. Bize bazı projelerde sunuldu, yapılması gereken ama yetiştirilemeyen, inşaallah onları da biz yapacağız. Sizlerin gayreti, bizleri azmi çalışmasıyla ve Ankara’da temsiliyetimizle inşaallah hakkından geleceğiz. İnşaallah ben diyorum ki, size Mirkelam sözü; bizler 2 yıl içinde bu memlekette çok şey değişecek. İnanın buna. 2 yıl içinde bu memlekette dışardan gelen misafirlerimiz ve hemşehrilerimiz gelip, ‘Yav ne güzel olmuş’ demezlerse o zaman deyin ki, ‘Mirkelam senin sözün bu muydu’ deyin o zaman. Ama şimdiye kadar olduğu gibi sözümüz söz. İnanın, güvenin ve destekleyin. Şimdi birlik zamanı, beraberlik zamanı. Ayrılmak zamanı değil. Evet herkes dilediği partiye oy verebilir. Ama şunu unutmayın ki, hizmeti iktidar vadediyor. Bizler iktidarız. Her türlü hizmete talibiz. Bu memlekette adına zillet ittifakı denilen bu insanlara mı oy vereceğiz. Söyleyin. Bizler her zaman sakin olacağız, bu memleketin huzuru için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben burdan tüm partiden tüm adaylara hayırlı çalışmalar diliyorum. Allah kimin hakkına hayırlıyla fethetsin diyorum, onlara da başarılar diliyorum. Ama yanlış yolda olanlara diyorum ki, ahiret burası, burası ana kucağı, buyrun gelin. Bu memlekette mesela köprü ışıklandırılması yapılacak, Bedeva tekne gezileri yaptırılacak. Hemşehrilerimize bedeva, yabancıya düşük fiyatla. Dolmuş problemlerimiz var, inşaallah kardeşlerimizle daha yarından buluşup çözmeye çalışacağız. 31 Mart’tan sonra öyle de çözeceğiz, böylede çözeceğiz inşaallah. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki; Çevre yolu, içme suyu, ayrıca 3. Etap sahil projesi. Faruk Bey 2 projeyi yaptı, 3. İnşaallah bizlere nasib olacak. İmar problemleri vardı, bunların bir kısmı Recep Tayyip Erdoğan sözüdür. 3. Etap sahil, oto park problemleri, iş sahası açmak. Bunlar da benim sözüm benim vaadim. Kimse sanmasın ki 31 Mart’tan sonra bu iş bitti. Hayır bitmeyecek, bitmeyecek. Tüm köyler, tüm mahallelerimiz en az ayda 1 defa ziyaret edilecektir bizzat tarafımdan. Ayrıca, Meclis üyeleri arasında görev bölümü yapılacak onlarda sahada daima olacak. Tertemiz bir Birecik vaad ediyorum. Bu gün Meydan mahallesinde kilit taşları yapılıyor. Stabilize yollar yapılıyor, görüyorsunuz. Kurtuluş inşaallah meydana giden yol 2 gün içerisinde bitecek. Şu an Karşıyaka devam ediyor. Köylerde kilit taşları devam ediyor. Allah bizleri utandırmasın, Allah bizleri mahcup etmesin. Altınova Sulama Projesi de onaylanmış bir proje. Bu projede birçok köyümüz sulu tarıma geçecek. Bunların takipçisi olacağız, en kısa sürede tamamlanması, hizmete girmesi için gayret edeceğiz.”

 

28 Mart Akşamı Meydan Mahallesinde Bülent Sertaç Konseriyle Son Miting

AK Başkan adayı Mahmut Mirkelam, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, Bireciklilere seslendi; “Benim sizlerden ricam, değerli bacılarımdan, analarımdan, kardeşlerimden sizler gayret edin. Her gün birilerini daha aramıza katalım. Bu memleket bizim, başka Birecik yok. Başka Mirkelam da yok” deyince sözleri yine “En büyük Başkan, bizim Başkan” sloganlarıyla kesildi.

AK Parti Birecik Belediye Başkan adayı Mirkelam, “Ben sizlerle, kardeşlerimle, analarımla, bacalarımla, çocuklarımla, sizlerle gurur duyuyorum. 28 Mart akşamı Meydan Mahallesinde Bülent Sertaç konseriyle son mitingimizi yapacağız, hem eğleneceğiz, hem konuşacağız. Hepiniz davetlisiniz. Hepinizi bekliyorum, daha büyük katılımla. Allah sizlerden razı olsun, var olun, sağ olun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Editör:Ahmet Şen
 


 
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Birecik’te Mirkelam Rüzgarı Esiyor
Birecik’te Mirkelam Rüzgarı Esiyor
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi AK Parti Belediye Başkan adayı Mahmut Mirkelam için ilçede Seçim Bürosu açıldı. Büro açılışı miting havasında, oldukça kalabalık bir şekilde gerçekleşti. AK Başkan adayı Mirkelam, Birecik ilçesinin geleceği için her türlü hizmete talib olduğunu söyledi.
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