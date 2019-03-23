Pakdemirli, Biz Meteorolojiye Yarın Şemsiye Mi Alsak, Kalın Mı Giyinsek Gibi Küçük Bir Zaviyeden De Bakmıyoruz

Biz Meteorolojiye Yalnız Karnımızın Doyması, Tenceremizin Kaynaması İçin Bakmıyoruz

"Son 1 Yılda Meteorolojik Tahminler Yüzde 85 Oranında Başarılı Oldu"

"Vatandaşlarımızı Yakında Polenlere Karşı Uyaracağız"

Hep Söylerim; Eskilerin Şaşmaz Bir Takvimi Vardır Diye

- "Meteorolojinin ortaya koyduğu tahminler ve veriler artık günümüzde spordan ekonomiye, şehircilikten savunmaya kadar bütün ulusal ve uluslararası faaliyetleri yönetiyor"- "Yeni proje ile vatandaşlarımızı artık polenlere karşı uyaracağız"Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Uludağ'da Ekonomi Zirvesi kapsamında Dünya Meteoroloji Günü kutlama programına da katıldı. 1961’de ilan edilen 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nün bu yıl ki temasının "Güneş, Dünya ve Hava" olarak belirlendiğini belirten Bakan Pakdemirli, "21. asrın çevresel ve küresel şartlarına bakıldığında, ortaya konan bu temayı oldukça isabetli buluyoruz. Zira günümüzde dünya, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir biçimde dönüşmekte, hızlı bir biçimde değişmektedir. Hızlı nüfus artışı, artan enerji kullanımı ve sanayileşmeyle birlikte; “Güneş, Dünya, Hava” etkenleri ve değişkenleri, bütün hayati faaliyetleri doğrudan etkilemektedir. Buna bağlı olarak milletler ve devletler, meteorolojik olaylara bağlı doğal afetlerin tesirleriyle daha yakından ilgilenmektedir" dedi.Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu tarafından her yıl yayınlanan Küresel Riskler Raporunun zirvesinde 3 yıldır 'şiddetli meteorolojik hadiselerin' yer aldığını belirten Pakdemirli, "İşte böyle bir dünyada Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz; ulaştırma, tarım, ormancılık, enerji, çevre, şehircilik, adalet, sağlık, turizm, spor gibi sektörlere verdiği hizmetlerle ulusal ekonomimize önemli katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerine hava, kara ve denizde verdiği destekle de yurt savunmasına katkıda bulunmakta ve doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konularında da ilgili paydaşları desteklemektedir. Yani biz meteorolojiye yalnız karnımızın doyması, tenceremizin kaynaması için bakmıyoruz. Ya da biz meteorolojiye; yarın şemsiye mi alsak, kalın mı giyinsek gibi küçük bir zaviyeden de bakmıyoruz. Meteorolojinin ortaya koyduğu tahminler ve veriler artık günümüzde; spordan ekonomiye, şehircilikten savunmaya kadar bütün ulusal ve uluslararası faaliyetleri yönetiyor, yönlendiriyor. İşte biz de bu idrak ve farkındalıkla; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle sıkı çalışıyor, sık sık bir araya geliyoruz" dedi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, gözlem sistemlerinin ülke sathına yayılması ve sürekli faal tutulması için gayret sarf ettiğini ve teknolojik altyapısını sürekli güçlendirdiğini belirten Dr. Bekir Pakdemirli, "Günümüzde bu kapsamda ülke sathına yayılmış bulunan bin 866 adet gözlem sistemi ile ülkemizde 7 gün 24 saat esası ile çalışarak meteorolojik hadiseleri takip etmektedir. Bu kapsamda 9 Şubat 2019’da Antalya Havalimanında açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi' gibi uçuş güvenliğine katkıda bulunan yatırımları da hayata geçirdik" ifadelerini kaydetti.Son 1 yılda meteorolojik tahminlerin yüzde 85 oranında başarılı olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, "2018 yılı yağış tahmin tutarlılığı yüzde 91,4 olarak gerçekleşirken, sıcaklık tahmin tutarlılığında yüzde 87,2 ile şu ana kadar en yüksek tutarlılık oranına ulaşılmıştır. 2018 yılında 798 adet kuvvetli meteorolojik hadise için erken uyarı yayınlanmıştır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin getirdiği bakış açısıyla ilk defa Bakanlığımız döneminde gerçekleştirilen bir uygulama. Böylelikle meteorolojik erken uyarılar TZOB üyesi 4,8 milyon çiftçinin cep telefonuna gönderiliyor. 34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen standartlara uygun olarak artık meteorolojik uyarılar renk kodları ile veriliyor. İlçe bazında verilen uyarılar böylelikle çok daha kolay anlaşılıyor. Yine bizim dönemimizde ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte 'vira Bismillah' diyerek açtığımız balık sezonunda, meteorolojik uyarıları tam 2 bin 500 balıkçımızın cep telefonuna göndermeye başladık. 'Balığın ağınızda olması için meteorolojik uyarıların cebinizde olması lazım' dedik ve bunu da sağladık. Tabii bu arada 2018 yılı içerisinde saniyede 167 trilyon işlem gerçekleştiren Süper Bilgisayar sistemimiz hizmete girdi. Bu sistem ile sayısal hava tahmin modellerimizi daha yüksek çözünürlükte çalıştırarak tüm ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu meteorolojik desteği sağladık, sağlamaya devam ediyoruz" dedi.Meteorolojik ve iklimsel verilerin, tüm sektörlerde hava koşullarına bağlı faaliyetlerin planlanmasında önemli rol oynadığını dile getiren Bakan Pakdemirli, üretimimiz, yaşantımız ve konforumuz iklime bağlıdır. Toplumun tamamının meteorolojik hadiseler doğrultusunda planlama yapabiliyor olması, ekonomik hayata önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. İklime karşı değil de, tam tersine uyumlu hareket edersek, ekonomik kayıplarımızın kazanca döneceği aşikardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Antarktika’daki söz sahibi ülkelerden biri olma vizyonunu esas alan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antartika’daki araştırma faaliyetlerine destek olarak bir mühendisini, 3. Antarktika Bilim seferine dahil etmiş ve orada bir gözlem istasyonu kurmuştur. Ülkemizde, hortum hadisesinin en sık görüldüğü Fethiye-Anamur arasındaki bölge için hortumların tespiti, takibi ve tahmini amacıyla gözlem sistemleri alt yapısı, sayısal hava tahmin model çalışmaları ve vatandaşların farkındalığının arttırılması konularında çalışmalar başlatılmıştır. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 'Tıbbi Meteoroloji' alanında değerlendirilebilecek çalışmalar yapılmaktadır. Bunların başında aşırı sıcak ve soğuk hava dalgalarına yönelik tahmin ve uyarılar gelirken, ilkbahar ve yaz mevsiminde zaman zaman ülkemizi etkileyen ve kalp ve solunum yolu rahatsızlığı olanlar, hamileler, çocuklar ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için risk teşkil eden 'çöl tozlarının taşınımı' konusunda da tahmin ve uyarılar yapılmaktadır. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile Ege Üniversitesi işbirliğiyle; polen ölçümleri yapılıyor. Meteorolojik gelişmeler ve polen hareketleri inceleniyor. Proje ile vatandaşlarımızı yakında polenlere karşı uyaracağız. İzmir ili pilot bölge olarak seçilmiştir" ifadelerini kullandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak çiftçilere planlamadan hasada kadar üretimin her aşamasında destek olduklarını kaydeden Pakdemirli, "Ülkemiz 1873 yılında, Viyana’da toplanan Uluslararası Meteoroloji Kongresine temsilci gönderen ülkelerden biridir. Yaklaşık 150 yıldır meteoroloji alanında uluslararası işbirliği çalışmalarının içinde yer alıyor ve son yıllarda meteoroloji konusunda artık söz de söylüyoruz. Hep söylerim; eskilerin şaşmaz bir takvimi vardır diye. Tabii küresel faktörlere bağlı olarak artık halk takviminin de bir miktar şaştığına şahit oluyoruz. Örneğin 'Kasım günleri, Hızır günleri, zemheri, hamsin, erbain, leylek soğuğu, kocakarı soğuğu, pastırma sıcağı, kırlangıç fırtınası, koz kavuran fırtınası.' Bunlar, halkın mevsimlerle ve meteorolojiyle kurduğu iletişimin samimi birer ifadesidir. İşte biz bugün, kadim bilgi ve birikimimizle büyük bir medeniyetin varisi ve emanetçisi olduğumuzu unutmadan, Bakanlığımızı ve bağlı bütün birimleri, verimliliği artıran inovatif/yenilikçi uygulamalara yöneltiyoruz. Dolayısıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz de, 21’inci yüzyılda bilimin ışığında çağdaş bir kurum olarak çalışmalarını üstün bir performansla sürdürmeye devam edecektir" diye konuştu.Editör: Ahmet Şen