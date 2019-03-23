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Bu haber 23 Mart 2019 17:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Başkan Adayı Kuş Eski Urfa’yı Gezdi

Tevazu, samimiyet ve gayretle yola çıkan AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, esnaf gezileri kapsamında Tarihi Urfa’yı gezdi vatandaşlardan ve bölge esnaflarından destek ve dua istedi.

Ak Başkan Adayı Kuş Eski Urfa’yı Gezdi

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Moğal ile birlikte ilk olarak ilçenin Büyükyol Mahallesinde başlayan geziler kapsamında Balıklıgöl, Haşimiye, Ucuzluk Pazarı ve Kuyumcular Çarşısını gezen Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Kuş, esnafın dilek ve önerilerini dinledi.




 Eyyübiye’de tüm gönüllere girmek için çalıştıklarını ifade eden AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, gezi sırasında gençlerle çocuklarla ve yaşlılarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

 Esnaf ve vatandaşlar, Merhum Mustafa Kuş’un oğlu AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş’a sonuna kadar destek vereceklerini ifade ettiler.

AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş’a ziyareti sırasında İlçe Başkanı Mehmet Moğal eşlik etti.




Editör: Ahmet Şen



 
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Ak Başkan Adayı Kuş Eski Urfa’yı Gezdi
Ak Başkan Adayı Kuş Eski Urfa’yı Gezdi
Tevazu, samimiyet ve gayretle yola çıkan AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş, esnaf gezileri kapsamında Tarihi Urfa’yı gezdi vatandaşlardan ve bölge esnaflarından destek ve dua istedi.
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