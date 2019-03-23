Canpolat Esnafımızın Hizmetinde Olacağız

Aslan 31 Mart Akşamı İnşallah Başkan Canpolat Olur

Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan ve şıracılar esnafını ziyaret etti. Esnafların sorunlarını dinleyen Haliliye Belediye Başkan Adayı Canpolat, 1 Nisan itibariyle esnafımızın sorun ve taleplerini yerine getirmenin gayreti içerisinde olacağız dedi.Esnafın yoğun ilgi gösterdiği Canpolat,” Esnaf ziyaretlerimiz kapsamında bugün Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan ve yönetimi ile bir araya geldik. Sağ olsunlar şıracılar esnafımızı ziyaret ederken bizlere eşlik ettiler. Esnafımızın AK Partiye, AK Kadrolara büyük bir teveccühü var. Başkanımızla yaptığımız toplantıda esnafımızın sorunlarını dile getirdiler. Bizlerde 1 Nisan itibariyle halkımız bize teveccüh gösterirse, esnafımızın sorunlarının çözümü ile ilgili olarak hep birlikte mücadele edip bu sorunları ortadan kaldıracağımızın sözünü verdik. Bize bir esnaf çocuğuyuz, bizde bir esnafız. Seçim sonrası inşallah halkımızın hizmetinde olacağız. İlgi ve alakaları için Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan ve yönetimine teşekkür ederim”. Dedi.Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Ahmet Aslan ise, AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı Mehmet Canpolat 31 Mart yerel seçimleri öncesinde esnafımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri için kendisine teşekkür ederim. Seçildiği takdirde esnafın yanında olduğunu, sorunlarımızı çözeceğini ifade etti. İnşallah 31 Mart akşamı Mehmet Canpolat seçilir, Haliliye Belediye Başkanı olur. Esnafımızın sorunlarını çözer”. Şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen