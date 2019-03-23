Aslan, Belediyeyi Sizden Biri Olarak Yöneteceğim

İstişareye Dayalı Yönetim

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Karaköprü’de Karaköprü halkı ve esnafını ziyaret etmeye devam ediyor. Karaköprü’de kırsal ve merkez mahallelerde sıkmadık el bırakmayan Aslan, gittiği her yerde vatandaşların sorunlarını dinliyor. Aslan, “Karaköprü’ye sizden birinin başkan olması için desteklerinizi bekliyorum” şeklinde konuştu.Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesinde var olan sorunların çözümü için Belediye Başkan Adayı olduğunu söyleyen Essum Aslan, Karaköprü’de şeffaf ve halk temelli bir belediyecilik yapacağını belirterek, “Ben sizlerin desteğiyle belediye başkanı seçildiğimde yine sizlerin desteğiyle, ortak akıl ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışı benimseyeceğim” diyerek Karaköprülü esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.Editör: Ahmet Şen