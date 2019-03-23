En Turistik Alanımız Savaş Alanını Andırıyor

Ya Efendim Falanın Hatırı İçin Yok Filanın Hatırı İçin Öyle Bişey Yok Olamazda

Tüyü Bitmemiş Yetimin Hakkı Yeniyor.

Saadet partisi il başkanı Mustafa Niyazi YANMAZ’ın katıldığı toplantıda Halil YİĞİT şunları söyledi: iktidar partimiz üç dönemdir iktidar ellerinde değil mi, bu tarafa yapılmış bir yatırım var mı, bunu sormak istiyorum bir eyyübiye li olarak bunu sormamız gerekiyor.Sadece bu beş senelik dönemde mi hizmet yapılmamış elbette ki hayır ondan önceki dönemlerde de hizmet yapılmadı, eyyübiyemiz maalesef ötelendi, hizmet noktasında geri bırakıldı.Arkadaşlar biz onurumuzla yaşamak zorundayız, çocuklarımızın geleceği için bazı şeyleri yapmak zorundayız.Bugüne kadar bize ne söylendiler yav işte belediye başkanı iktidar partisinden olursa daha çok hizmet gelir bir dönem dediler yuttuk, iki dönem dediler yuttuk, üçüncü dönem dediler yuttuk. Ama olmuyor demek ki onların güzel bir sloganı var ‘’lafa değil icraat bakarım’’ evet bizde bugün diyoruz ki laflarınıza değil icraatlarınıza bakıyoruz, icraatlara bakıyoruz sıfır, keşke sıfır olsa bugün belediyemiz borç batağında beş senelik bir belediye yeni kurulmuş bir belediye ve hiç hizmet yapılmamış bu güne kadar hep istihkaklar gelmiş milletin parası gelmiş onun üzerine bu kadar borç bu nereye gitti bunu sormak bizim hakkımız değil mi ama neye sınılıyor ya işte iktidar partisi olursa işte en büyük yanlış burada iktidar partisinden olursa ben ne yaparsam yapayım iktidar benden hesap sormuyor ki onun için hakkımız yeniyor çocuklarımızın hakkı yeniyor tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeniyor.Şöyle bir bakın en iyi hizmeti muhalefet partilerin belediye başkanları yapıyor neden diyor ki ben milletin güvenini iktidara rağmen almışım çok güzel hizmetler yapmam gerekir ki bu millet bir daha beni tercih etsin ve burada en ufak bir hatamda iktidar partisinin müfettişlerinin gözleri üzerimde ben hata yapamam onun için işe dört elle sarılıyor ve en güzel hizmetleri getiriyor. Bu manada biz yerel seçim ile genel seçimi birbirinden ayıralım.Editör: Ahmet Şen