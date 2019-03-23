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Bu haber 23 Mart 2019 15:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Galatasaray’ın Eski Yöneticisi 2 Bin Kişiye Tirit İkram Etti

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden ve TJK’nın eski genel sekreteri iş adamı Necati Demirkol, memleketi Şanlıurfa’da 2 bin kişiye tirit ikramında bulundu.

Urfa’da Galatasaray’ın Eski Yöneticisi 2 Bin Kişiye Tirit İkram Etti

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden ve TJK’nın eski genel sekreteri iş adamı Necati Demirkol, memleketi Şanlıurfa’da 2 bin kişiye tirit ikram etti. Programa Necati Demirkol’un ailesi, yakınları ve AK Partili yönetici ve milletvekilleri de katıldı. Programda konuşan Demirkol, her şeyden önce bölge güvenliğinin önemli olduğunu dile getirdi.





Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde bir lokantada verilen tirit ziyafetine AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti'nin merkez ilçe belediye başkan adayları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Misafirlerini kapıda karşılayan Necati Demirkol, programa katılan herkesle birebir ilgilenerek geldikleri için teşekkür etti.






Programın sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Necati Demirkol, “Bu zaten örf adetlerimizde, Urfa’nın geleneğinde olan bir şey. Dostlarımızla, akrabalarımızla bir araya geldik, beraber olduk. Sağ olsun milletvekillerimiz, Zeynel Abidin Beyazgül, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Diğer bütün dostların ayaklarına sağlık. Biliyorsunuz bir seçim arifesindeyiz. Bu seçim arifesine denk geldi. Bizim de beklentilerimiz var tabii ki. Ben bin yıllık Urfalı bir ailenin ferdiyim. Diğer Urfa’nın eşrafıyla beraber komşularda terörün, anarşinin olduğu dönemlerde bile biz Urfa’yı şükürler olsun korumayı becerdik. Urfa’ya huzur ortamının gelmesini istiyoruz. Bu huzur ortamının devam etmesini, bu mübarek kentin huzurlu, sakin, güzel şekilde kalmasını istiyoruz” dedi.


 

"Her Şeyin Önünde Güvenlik Geliyor"

Ülkede her şeyin önünde güvenliğin geldiğini dile getiren Demirkol, “Tabii ki hepimizin sıkıntıları var. Ben de geniş çapta tarım yapıyorum. Burada iş yapıyorum, İstanbul’da yapıyorum. Bu adı üzerinde olduğu gibi mahalli bir seçim. Diğer bütün konuların önünde güvenlik geliyor, huzur geliyor, barış geliyor. Bunlar olmadığı zaman komşularımızda örnekleri olduğu gibi diğer sıkıntıların hiçbir ehemmiyeti yok. Örnekleri mevcut. Hendekleridir, Suriye’sidir, diğer komşu vilayetlerdir. Onun için ben güvenilir, sağlam, geçmişi temiz, bu belediyecilikte Şanlıurfa’yı layık olduğu yere taşıyacak, hak ettiği şekilde yönetecek, dualarımız, desteğimiz Zeynel Abidin Beyazgül’e. En önemlisi Allah’tan korkan, kuldan utanan bir arkadaşımız. Bunlar bizim için çok önemli özellikler. Halk dilinde ‘Noter gibi’ kelimesi var, güvenilir. Zeynel Abidin Beyazgül için ‘Gibi’ kelimesi fazla, noterin ta kendisi. Bizim beklentilerimiz bunlar. Biz Allah’a hamdolsun, şükürler olsun bin yıllık Urfalı bir aile olarak dedemizden, amcamızdan politikaya girmiş, politikaya bulaşmış, ekonomik olarak da fakirleşmiş bir ailenin ferdi olmaktan gururluyum. Onun için böyle güvenilir, sağlam, hizmet edecek arkadaşları istiyoruz. Bütün gelenlerin de ayaklarına sağlık. İnşallah memleketimize hayırlı olur. En büyük beklentimiz başta Cumhurbaşkanımızın da önemsediği konulardan biri terör olayı, terör örgütlerinin bitirilmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedeflerinden birisi de bu. Bizim diğer konuları konuşacak durumumuz yok, çünkü Türkiye olarak sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Bizim önemsediğimiz Urfa’yı korumak, başka bir şey gücümüzün yeteceği durum değil. Urfa’da bir huzursuzluğun olmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.


 

"İnşallah Geleceğimiz İçin Hayırlı Olur"

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise, “Öncelikle Necati Demirkol kardeşime teşekkür ediyorum, Urfalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Aslında bu bizim geçmişten gelen geleneğimiz. Güzel günlerimizde, düğünlerimizde, önemli günlerimizde böyle bir tirit ziyafeti veririz. Seçim öncesi Necati Demirkol kardeşimin destek noktasında, Şanlıurfalı hemşehrilerimizle bir araya gelmek noktasında bir tirit ziyafeti vermiştir. Kendisine ben teşekkür ediyorum. İnşallah Urfamız, memleketimiz, geleceğimiz için hayırlara vesile olur” dedi.

 

"Şehrimizin Vizyonuna Vizyon Katacağız"

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise, "Seçim çalışmalarımız kapsamında bugün de Şanlıurfalı hemşehrilerimizle bir araya geldik. Çok kıymetli Necati Demirkol’un düzenlemiş olduğu sabah programına iştirak ettik. Birbirinden değerli kıymetli hemşehrilerimizle iç içe olduk. 31 Mart yerel seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde tüm hemşehrilerimizin yüksek bir teveccühünü görmekteyiz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu etmekte. Bugünkü manzara da bize gösterdi ki Allah’ın izniyle 31 Mart günü 13 ilçe ve büyükşehir olmak üzere zaferimizin ilanını yapacağız. Hep beraber, ortak akılla şehrimize katkıda bulunacağız. Şehrimizin vizyonuna vizyon katacağız. Bugünkü güzel organizasyondan dolayı Necati Demirkol’a da tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen
 
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Urfa’da Galatasaray’ın Eski Yöneticisi 2 Bin Kişiye Tirit İkram Etti
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