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Bu haber 23 Mart 2019 12:45:26 Tarihinde eklenmiştir.

Hilvan'da Ak Parti'ye Katılımlar Devam Ediyor

31 Mart Mahalli idareler Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Hilvan Belediye Başkan Adayı Bayık'a destekler büyümeye devam ediyor.

Hilvan'da Ak Parti'ye Katılımlar Devam Ediyor

Hilvan Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Başkan Adayı Aslan Ali Bayık'ın seçim bürosunu ziyaret eden Sütpak ve Pertav aileleri AK Parti'yi ve Bayık'ı açıktan destekleyeceklerini belirtti. Destek amaçlı gelen aileleri karşılayıp yakından ilgilenen Bayık 'Bizim sloganımız hizmettir ve halkımıza söylediğimiz söz verdiğimiz her hizmeti yerine getirmekle mükellefiz. Bu noktada yaptıklarımızı yapacaklarımızın teminatı olarak görüp hizmete inanan her aileye ve her ferde gönül kapılarımız sonuna açıktır dedi.






 

Sütpak ve Pertav Aileleri AK Parti'yi ve Bayık'ı Açıktan Destekleyeceklerini Belirtti

Her akşam binlerce kişinin bir araya geldiği seçim bürosundaki kalabalığa seslenen Bayık 'Hilvan olarak eski karanlık günlere dönmek istemeyen ve hizmet görmek isteyen her bir ferde gönül kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bu noktada 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde tercihlerinizi AK Parti'den yana kullanacak Sütpak ve Pertav ailelerine şükranlarımı sunuyorum' şeklinde konuştu.





 

HÜDA-PAR Ak Parti'yi Destekleyecek

Hilvan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık, gelen desteklerle daha çok güçlendiklerini belirterek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde  HÜR- DAVA Parti'sinin merkezi olarak almış olduğu karar neticesinde AK Parti'yi destekleyeceklerini ifade etti.



Editör: Ahmet Şen



 
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31 Mart Mahalli idareler Seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Hilvan Belediye Başkan Adayı Bayık'a destekler büyümeye devam ediyor.
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