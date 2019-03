Hilvan'da Ak Parti'ye Katılımlar Devam Ediyor

Sütpak ve Pertav Aileleri AK Parti'yi ve Bayık'ı Açıktan Destekleyeceklerini Belirtti

HÜDA-PAR Ak Parti'yi Destekleyecek

Hilvan Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Başkan Adayı Aslan Ali Bayık'ın seçim bürosunu ziyaret eden Sütpak ve Pertav aileleri AK Parti'yi ve Bayık'ı açıktan destekleyeceklerini belirtti. Destek amaçlı gelen aileleri karşılayıp yakından ilgilenen Bayık 'Bizim sloganımız hizmettir ve halkımıza söylediğimiz söz verdiğimiz her hizmeti yerine getirmekle mükellefiz. Bu noktada yaptıklarımızı yapacaklarımızın teminatı olarak görüp hizmete inanan her aileye ve her ferde gönül kapılarımız sonuna açıktır dedi.Her akşam binlerce kişinin bir araya geldiği seçim bürosundaki kalabalığa seslenen Bayık 'Hilvan olarak eski karanlık günlere dönmek istemeyen ve hizmet görmek isteyen her bir ferde gönül kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bu noktada 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde tercihlerinizi AK Parti'den yana kullanacak Sütpak ve Pertav ailelerine şükranlarımı sunuyorum' şeklinde konuştu.Hilvan Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık, gelen desteklerle daha çok güçlendiklerini belirterek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde HÜR- DAVA Parti'sinin merkezi olarak almış olduğu karar neticesinde AK Parti'yi destekleyeceklerini ifade etti.Editör: Ahmet Şen