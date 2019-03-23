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Bu haber 23 Mart 2019 11:30:17 Tarihinde eklenmiştir.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılında 21,5 Milyon Tl Hibe Desteği Sağlayacak

Kurulduğu 2009 yılından bu yana 823 projeye 287 Milyon TL katkı sağlayan Karacadağ Kalkınma Ajansı bu yıl mali destek programları kapsamında TRC2 Bölgesi’ne (Diyarbakır-Şanlıurfa) 21,5 Milyon TL’lik hibe desteği verecek. 2019 Yılı Mali Destek Programları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılında 21,5 Milyon Tl Hibe Desteği Sağlayacak

 Ajans mali destek programlarının yanı sıra 2019 Yılı İstihdam Seferberliği ve TKDK Desteklerinin tanıtıldığı toplantıya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

 

21,5 Milyon TL’lik Hibe Desteği Verecek

Toplantıda 2019-2023 Diyarbakır Kent Vizyonuna ilişkin sunum yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu şunları söyledi: “Diyarbakır bölgesinin ötesinde iddiasını küresel ölçekte ortaya koyacak bilgi ve birikime sahiptir. Biz bunun için uğraşacağız. Kalkınma Ajansı bu yıl aralarında sanayi, turizm, okul öncesi eğitim ve tarımın bulunduğu 4 ana başlıkta çağrıya çıkıyor. Bölgemizin kalkınmasını sağlayacak yatırımlar için bu kaynakların kullanılması gerekiyor. Sadece hibelerden değil aynı zamanda Ajansımızın sahip olduğu alanında uzman kadrosundan rahatlıkla yararlanılmalı. Çevrenize mutlaka bu programlar hakkında bilgi verin. Bilenler bilmeyenlere anlatmalı. Fikri olan ama ilgisi ve bilgisi olmayana siz dokunun, destek olun.  Diyarbakır'a katkı sunacak Diyarbakır'da insanlara iş sağlamanın mutluluğunu keyfini yaşayın.

 

Kalkınma Ajansı 4 Ana Başlıkta Çağrıya Çıkıyor

Bunu bekliyoruz sizden. İkincisi Kırsal Kalkınma Kurumumuzun ortaya koyduğu gerçekten müthiş fırsatlar var. Bakın 3 milyon Euro'ya kadar hibe proje ve destekleri ile geliyoruz. Burası Diyarbakır, iş de var, aşta var, gelecek de var, barış da var, huzur da var. Amacımız budur. Birilerine inat bu kent ekonomik kalkınmayı, gelişmeyi, huzuru, barışı koruyacak ve yaşatacaktır. Kadim geçmişini anan değil, o geçmişten güç alan bir kent olacaktır. 21. yüzyılın marka, dinamik ve derinlikli çok özel bir kenti olacak. Biz bundan eminiz ve bunu istiyoruz. Bizim başka bir işimiz yok arkadaşlar, bizim işimiz milletin işidir yapmamız gereken en temel İşte budur, başka hiçbir iş bundan daha değerli değildir ve bunu yapacak büyük bir gücümüz vardır. Bu dört ana başlıktaki bildiri ve duyurunun ilgili tarafları Kalkınma Ajansı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR emrinizdedir. Bunu bir kelime anlamı da söylemiyorum net bir kararlılık anlamında söylüyorum. El birliği ile güç birliği ile gönül birliği ile biz bu alanlarda yoğunlaşırsak 1 yıl sonra bugün Allah önce iman, sonra sağlık versin. Bu salonda olursak bakın neleri konuşacağız, hangi elde ettiğimiz aşamaların keyfini hep birlikte paylaşacağız ve 2023 vizyonunda da Diyarbakır'ın kesinlikle küresel rekabet açısından ve iller arası rekabet açısından öne çıkmış, kimliğini paylaşmanın keyfini yaşayacağız.”

 

Minimum 1,5 Milyar, 1,5 Kat Trilyon Ek Gelir Sağlıyor

Sunumunun sonunda Diyarbakır’da gerçekleştirilecek projelerden bahseden Vali Güzeloğlu: “Diyarbakır'ın en önemli, üzerinde yoğunlaşmanız gereken projelerden biri Silvan projesidir. 8 Baraj ve 32 sulama projesi, 235 bin hektar alanda 300 bin kişiye sulu tarımda istihdam sağlayacak. Buradan gelecek ek gelir şüphesiz ürüne göre değişmekle birlikte minimum 1,5 milyar, 1,5 kat trilyon ek gelir sağlıyor. Ortaya çıkacak sulanabilir arazi ve ürün deseni şüphesiz Diyarbakır'ı sadece bize, sadece bölgemize, sadece ülkeye dönük değil, dünyaya dönük bir üretim yapan, bir üretim merkezi kent haline getiriyor. Diğer yandan sanayinin alt yapısında çok uzun süredir eksikliği hissedilen bir ihtiyaç olan Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisini 37 milyonluk TL’lik yatırımla bir yatırım hayata geçiriyoruz. Şanlıurfa yolu üzerine kuracağımız 2. Organize Bölgesi ile akıllı ve yenilikçi sanayiye dönük bir altyapıyla sayesinde en az 12 bin kişiye istihdam sağlanacak. Türkiye'de en kısa sürede kurulan Organize Sanayi Bölgesi olma unvanına sahip Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 105 parselde 129 hektar alanda faaliyet gösterdiğinde kısa vadede 7974 kişiye iş imkânı sunacak. Diyarbakır Lojistik Merkez önemli bir başka girişimimiz. Irak-Suriye-İran’ın kavşak noktasında yer alan Diyarbakır bu ülkelerin dünyaya açılan önemli noktalarından biri olacak” diye konuştu.


 

21.500.000 Tl Hibe Desteği İle Proje Teklif Çağrısına Çıktık

Toplantıda Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, 2019 Yılı Mali Destek Programları hakkında sunum yaptı. Genel Sekreterimiz Dr. Hasan Maral şunları söyledi: “Ajansımız kurulduğu 2009 yılından bu yana 823 projeye 287 Milyon TL destek verdi. Yararlanıcıların eş finansmanı ile TRC2 Bölgesinde (Diyarbakır-Şanlıurfa) 379 Milyon TL’lik bir kaynak yatırıma yönlendirildi. Ajans olarak bu yıl T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı, Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı, Kültürel Mirasın İşlevlendirilmesi Mali Destek Programı ve Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Arttırılması Mali Destek Programı adı altında toplamda 21.500.000 TL hibe desteği ile proje teklif çağrısına çıktık. Tüm yatırımcılarımıza sadece maddi olarak aynı zamanda bilgi ve donanımlarımızla her zaman hizmet etmeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”
Toplantıda ayrıca SGK Denetmeni Samet Uğur tarafından 2019 Yılı İstihdam Seferberliği tanıtım sunumu ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Hikmet Güneş tarafından verilen tarımsal desteklerin tanıtım sunumu yapıldı.


Editör: Ahmet Şen















 
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Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılında 21,5 Milyon Tl Hibe Desteği Sağlayacak
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2019 Yılında 21,5 Milyon Tl Hibe Desteği Sağlayacak
Kurulduğu 2009 yılından bu yana 823 projeye 287 Milyon TL katkı sağlayan Karacadağ Kalkınma Ajansı bu yıl mali destek programları kapsamında TRC2 Bölgesi’ne (Diyarbakır-Şanlıurfa) 21,5 Milyon TL’lik hibe desteği verecek. 2019 Yılı Mali Destek Programları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Diyarbakır’da gerçekleştirildi.
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