Urfa'da Engelli Yoluna Engel Koydular

Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusuf paşa mahallesinde 921 sokağında ‘bu kadarına da pes dedirtecek’ bir olay yaşandı. Kaldırımda bulunan Engelli yoluna fidan diken İş yeri sahipleri çevredeki vatandaşları ve diğer esnafları adeta çileden çıkardı.Herhangi bir kaza yaşanmadan yetkililerin soruna çözüm bulmasını isteyen esnaf, yaklaşık 3 gündür belediyeyi aradığını ve bir sonuç alınmadığı öğrenildi. Fidanların dikilip engellilerin yoluna engel koyan iş yeri sahiplerine tepki gösteren vatandaşlar ve diğer Esnaflar, belediyenin acilen önlem alması gerektiğini söyledi.Editör: Ahmet Şen