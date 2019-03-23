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Bu haber 23 Mart 2019 09:30:14 Tarihinde eklenmiştir.

Ecem Karaağaç İle Defalarca Birlikte Olan Kişi Konuştu

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, ''Sana enerji yüklemesi yapacağım'' diyerek kendisiyle cinsel birlikteliğe zorladığı kişi hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulunmuştu. Karaağaç. 2. Sayfa programına açıklamalar yaptı. Karaağaç'ın iddialarına o kişiden yanıt geldi.

Ecem Karaağaç İle Defalarca Birlikte Olan Kişi Konuştu

Her şey Survivor'a katılmadan önce bir takipçisinin sana enerji yüklemesi yapalım, kesin birinci olursun teklifi ile başlıyor. Bu teklifi gerçek sanıp kabul eden Ecem Karaağaç o kişiyle buluşuyor ve defalarca cinsel birliktelik yaşıyor.

Survivor yarışmasında birinci olabilmek için biriyle defalarca ilişkiye giren Ecem Karaağaç olayında yüklemeyi yapan kişi, işin aslını bir bir anlattı.

Ecem Karaağaç'a enerji yüklediği iddia edilen kişi de bugün '2. Sayfa' programına konuştu:

''Gelemem müsait değilim diyordum. Ecem uçak biletimi alıp çağırıyordu. Evine gidiyordum bazen 3-4 hafta kalıyordum. Levent'te iki AVM'de birlikte görüntülerimiz var. Sarmaş dolaş fotoğraflarımız var. Enerji yüklemedim. Haberleri ben yaptırmadım.Eğer bu istismarsa bunlar mümkün mü? İsterseniz siz buna sevgili deyin, isterseniz demeyin.


 

Enerji Vereceğim Lafını Asla Kullanmadım

Asıl şikayetçi olan benim. Enerji vereceğim lafını asla asla asla kullanmadım. Mesleğim bu değil. Benim mesleğim eğitmenlik. Kendisini tehdit etmedim. Survivor'dan dönünce beklediği şöhrete ulaşamayınca bunlar oldu. Bunu ispat etsin Taksim Meydanı'nda... Bana iftira atıldı. Ben de dava açtım, benim de ailem var. Büyük bunalımdayım.''



Editör: Ahmet Şen

 
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Ecem Karaağaç İle Defalarca Birlikte Olan Kişi Konuştu
Ecem Karaağaç İle Defalarca Birlikte Olan Kişi Konuştu
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, ''Sana enerji yüklemesi yapacağım'' diyerek kendisiyle cinsel birlikteliğe zorladığı kişi hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulunmuştu. Karaağaç. 2. Sayfa programına açıklamalar yaptı. Karaağaç'ın iddialarına o kişiden yanıt geldi.
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