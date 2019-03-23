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Bu haber 23 Mart 2019 08:45:10 Tarihinde eklenmiştir.

Skandal Görüntüler ! Danimarkalı Irkçı Lider Kur'an Yaktı

Danimarka Parlamentosu önünde düzenlenen cuma namazı organizasyonu sırasında karşıt gösteri düzenleyen Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan Kur’an-ı Kerim yaktı.

Skandal Görüntüler ! Danimarkalı Irkçı Lider Kur'an Yaktı

Yeni Zelanda’da geçen cuma iki camiye gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınayan Avrupa ülkelerinin yanında, karşıt provakasyon yapmayı kollayan Danimarka, gündeme gelmekte gecikmedi.

 

İsrail Bayrağı Asıp Namazı Engellediler

Gerekli yasal izinlerin alındığı Danimarka Parlamentosu önünde yapılan cuma namazı organizasyonuna yönelik karşıt gösteri düzenleyen bir grup aşırı sağcı, İsrail bayrağı taşırken havalı kornalar ile gürültü yaparak namazın kılınmasını engellemeye çalıştı.

 

Danimarkalı Lider Kur'an Yaktı

Gerekli yasal izinlerin alındığı Danimarka Parlamentosu önünde yapılan cuma namazı organizasyonuna yönelik karşıt gösteri düzenleyen bir grup aşırı sağcı, İsrail bayrağı taşırken havalı kornalar ile gürültü yaparak namazın kılınmasını engellemeye çalıştı.

 

Namaz Kılınmaya Karşı Çıktı

Henriksen, medya mensuplarına açıklama yapmadan önce cuma namazının kılındığı alanda dolaşarak göstericilere sözlü tacizde bulundu.
Danimarka Parlamentosu Başkanı Pia Kjaersgaard, daha önce yaptığı açıklamada, parlamento önünde cuma namazı kılınmasına karşı olduğunu söylemişti.
Kopenhag polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.





Editör: Ahmet Şen


 
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Skandal Görüntüler ! Danimarkalı Irkçı Lider Kur'an Yaktı
Skandal Görüntüler ! Danimarkalı Irkçı Lider Kur'an Yaktı
Danimarka Parlamentosu önünde düzenlenen cuma namazı organizasyonu sırasında karşıt gösteri düzenleyen Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan Kur’an-ı Kerim yaktı.
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