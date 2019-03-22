Tüm Dünya Bu Arabalara Bakacak! 120 Arabada Göbeklitepe

Almanya’nın Heilbron şehrinden start alacak ve Avrupa, Balkanlar, Türkiye, Gürcistan, İran tekrar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güzergahı sonunda noktalanacak rallinin, Göbeklitepe teması ile gerçekleştirilmesi amacıyla Doğu-Batı Dostluk Rallisi Derneği ile bir protokol imzalandı.





İmzalar Atıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin huzurunda imzalanan protokole, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Doğu-Batı Dostluk Rallisi Dernek Başkanı Nadir Serin imza attı.







Ralliye Katılacak Olanlar Turizm Elçisi Olacak

Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini değerlendirmek için 2019 Göbeklitepe Yılının çok iyi etkinliklerle geçirmek istediklerini belirten Vali Erin, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. öncülüğünde düzenlenecek etkinliklerden biri olan Europa-Orient Rallye sayesinde Göbeklitepe’nin Avrupa’dan Kafkaslara uzayan büyük bir coğrafyada tanıtılacağını, ralliye katılacak sürücülerin de birer turizm elçisi olacağını ifade etti.









120 Araç Göbeklitepe Logosunu Kullanacak

Bu sene Göbeklitepe teması ile gerçekleştirilecek etkinlikte 120 adet araç Göbeklitepe logosunu kullanacak, bir adet araç ise tamamen Göbeklitepe teması ile giydirilecek. 12 farklı ülkede geniş kitlelere ulaşması planlanan ralli sonunda Göbeklitepe teması ile giydirilen araç Şanlıurfa’ya hatıra olarak bırakılacak. Rallinin Şanlıurfa ayağı Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Doğu-Batı Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği arasında imzalanan protokol ile başlatılan işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. tarafından desteklenecek.







Birçok Ülke Gezilecek

Ralli Güzergahı ise Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, İran ve KKTC olarak belirlendi.

Türkiye güzergahına Edirne’den giriş yapacak araçlar, İstanbul, Çorum, Ankara, Samsun, Erzincan, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin ve Antalya ilerinden geçecek.





2018 Yılında Troya Yılı Teması İle Gerçekleştirilmişti

Europa- Orient Doğu Batı Dostluk Rallisi , birbirine komşu iki büyük medeniyetin yerleştiği coğrafya da, dostlukları çoğaltmak, insanların birbirlerine dokunmasını ve en önemlisi birbirlerini anlamalarını sağlamak için planlanıyor.



Europa-Orienty Rallye, 2018 yılında 2018 Troya Yılı teması ile gerçekleştirilmişti.





Editör: Bahar Yüksel