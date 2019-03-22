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Bu haber 22 Mart 2019 21:15:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlurfa’da Hırsızlık Yapan Hastanelere Operasyon

Şanlıurfa’da hayali hasta girişi yapıp tedavi etmiş gibi gösteren özel hastanelere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

​Şanlurfa’da Hırsızlık Yapan Hastanelere Operasyon

- Hayali hasta girişi yapan hastanelere operasyon 
- Aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı 



 

Devleti Dolandıran Hastanelere Operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayali hasta girişi yapıp tedavi etmiş gibi göstererek devleti dolandıran özel hastanelere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü ‘nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 


Editör: Bahar Yüksel
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