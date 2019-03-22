Cumhur İttifakı Adayı ​Özyavuz, Esnafla Bir Araya Geldi

Özyavuz, Esnaf Bize Gelmek Zorunda Kalmayacak

Türkiye’nin konuştuğu Cumhur İttifakı Adayı mahmut Özyavuz seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini gerçekleştiriyor.Seçime sayılı günler kala vatandaşla sık sık bir araya gelen Özyavuz, halktan büyük ilgi görüyor. Bugün yaptığı ziyaretlerinde esnaflar ile buluşan Özyavuz, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm üretme konusunda sözlerini verdi.Harran MHP Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz, ziyaret sonra yaptığı açıklamada; “ Esnafın bir sorunu olduğunda kendisi bize gelmek zorunda kalmayacak, biz yanına gidip sorununu yerinde göreceğiz.” İfadelerini kullandı.Özyavuz’un ziyareti sonrası yapılan görüşmelerde olumlu yanıtlar alan haber ekibimize açıklama yapan esnaflar, “Özyavuz gibi bir adamın Harran’a en yakışan belediye başkanı olacağına eminiz. Bizler esnaf olarak kendisine desteklerimizi ilettik. Allah yar ve yardımcısı olsun” yorumunda bulundular.Editör: Bahar Yüksel