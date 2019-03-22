​Özyavuz, Bu Saatten Sonra Ak Parti'ye Üye Bile Olamazsın

Özyavuz, Senin Bu Saatten Sonra Belediye Başkanı Olacağın Yok

Özyavuz, Erdoğan’ın Bu Trenden İnen Bir Daha Binemez Sözlerini Açıkladı

Şanlıurfa MHP Milletvekili İbrahim Özyavuz, Harran belediye Başkan seçimlerine Cumhur İttfakından girin Mahmut Özyavuz’un seçim bürosundaydı. Milletvekili Özyavuz, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla sohbet etti.Milletvekili Özyavuz’un konuşmalarında dikkat çeken konulardan bir tanesi ise Harran’ın mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz oldu. İbrahim Özyavuz Cumhur Misafirhanesinde yaptığı konuşmalarda mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz’u kastederek şunları ifade etti;“Seni aday göstermediler, millet seni istemedi diye listeye giremedin. Senin zaten bu saatten sonra da belediye başkanı olacağın yok. Bu saatten sonra Ak Parti’de yer alamazsın. Bunu ben değil Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi.” İfadelerini kullandı.Milletvekili Özyavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa mitinginde bahsettiği “Bu trenden inen bir daha binemez” laflarına da yorumda bulundu. Özyavuz tren olayını şu şekilde açıkladı;“Trenden inip binen adamın olayı farklı. O zaman Türkiye bir FETÖ darbesine uğramamıştı. Türkiye o zaman içeriden ve dışarıdan bu kadar ekonomik saldırıya uğramamıştı. Türkiye bugünkü ortamın içinde değildi ve o adam Ak Parti’den istifa ederek bağımsız aday olarak kazandı. 3 sene uğraştı didindi, sonra dediler ki gel. Sonra geldi ve şu anda Ak Parti’de milletvekili. Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa mitinginde dedi ki; ‘Bugün ülkenin içinde bulunduğu bu sıkıntılarda, bu zorlu günlerde istifa edenler bir daha bu trene binemezler’. Cumhurbaşkanımızın bu sözleri ile beraber Harran Belediye Başkanı ne yaptı? Dedi ki; ’Sen beni aday göstermiyorsan ben karşına dikileceğim ve gidip kör topal bir ata bineceğim.’ Ve gidip kör ve topal bir ata bindi. Çünkü o atın semeri de kalmamış, o at ortalığa bırakılmış ve şer gruplarının eline geçmiş. Sen böyle bir ata binerek yarış kazanacağını zannediyorsun.” İfadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel