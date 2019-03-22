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Bu haber 22 Mart 2019 20:45:35 Tarihinde eklenmiştir.

Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha

Rekabet Kurumu tarafından Ankara İstanbul ve Antalya'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha

Rekabet Kurulu 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla Ankara İstanbul ve Antalya'da faaliyet gösteren şirketlere soruşturma açıldı.
 

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde (Ataşehir Şubesi) faaliyet gösteren ve soruşturma açılan şirketler:

Akyol Gıda Tarım Ürünleri Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Canan Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti., Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş. Çobanlar Güven Gıda Tarım Ürünleri, Sera Ambalaj Nak. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti., Gencer Meyve Ticaret Ltd. Şti., Güven Öz Gıda Tarım Nakliyat İnşaat İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti., Özdemir Gıda Sebze Meyve Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti."

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde (Bayrampaşa Şubesi) faaliyet gösteren ve soruşturma açılan şirketler:

"Dayan Yaş Meyve Sebze San. ve Tic. Ltd. Şti., Fahrettin Bakırcı, Hasdayan Tarım Ürünleri Gıda Turz. İnş. Teks. Tic. Ltd. Şti., Her Halim Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti., Köklü Aksoy Kardeşler Tarım Ürünleri Gıda Nak. İnş. Ltd. Şti., Sönmez Gıda Tarım Ürünleri Nak. Amb. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Süleyman Beğenilmiş."

 

"Ankara'da 7 şirkete soruşturma" 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren ve soruşturma açılan şirketler:
Adnan Coşkun Ticaret, Babacan-45 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Gündüz Mey-Pak Gıda İnş. Taş. Otomotiv Petrol Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti., Harun Acıelma, MBK Grup Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti., Muharrem Bayan, Umut 14 Gıda Nakliyat İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti."


 

"Antalya'da 3 şirkete soruşturma"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren ve soruşturma açılan şirketler:
"Burunsuzlar Sebze Meyve Otomotiv Tarım Emlak Tic. Ltd. Şti., Eymen Sebze Meyve Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Rahva Tarım Ürünleri Gıda İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti." 



Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha
Rekabet Kurumu'ndan bir soruşturma daha
Rekabet Kurumu tarafından Ankara İstanbul ve Antalya'da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı.
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