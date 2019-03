​Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu ve Akşener’e Sert Sözler, Hesap Sorulacaktır

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

"Dönem ders vermek değil, iki elin parmakları gibi el ele verilecek durumdur"

"CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum; böyle bir adamın genel başkanlığında daha ne kadar buraya oy vereceksiniz"

"Bizler teröristlerle omuz omuza yürüyenlere hadi yürüyün diyemeyiz"

“Kulağa var ama duymuyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Golan Tepeleri'nin de takipçisi olacağız"

“Golan Tepeleri'nin de takipçisi olacağız”

Konya'da düzenlenen mitingde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e çok sert çıktı, "İçlerinden biri var güya hanımefendi yurt konseyinin temsilcisi ayın 15'inden sonra Başbakan olacağım dedi. Oldu mu? Şu anda senin iyi günlerin sen Erdoğan'a söylememiş olduğu sözleri söylemiş gibi yaptın, asıl fatura sana kesilecek. Be halkıma nasıl terörist derim? Bu ülkede adalet var gereken hesabı vereceksin dirsek temasında olduğun Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatlarımla yaptırıyorum. Seçimden sonra bir taraftan parlamento bir taraftan yargıyla işin üzerine gideceğiz, bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın hesap sorulacaktır" dedi.onya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydandaki vatandaşların kendisini karşılarken birlikte söyledikleri Kayahan'ın “Bir aşk hikayesi” isimli şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gönül belediyeciliği her şehre yakışır ama en çok da Konya'ya yakışır” diyerek, “Büyükşehir belediye başkan adayımız ile ilçe belediye başkan adaylarımızın her birinin gönülleri fetih edecek projeleri var. Bugüne kadar nasıl geldin bundan sonra da devam inşallah. Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı olarak bugüne kadar nasıl olduysa yeni sistemde Konya'nın yanında yer alacağız.Artık eskisi gibi değil. Üçlü mekanizma. İnşallah el ele Konya'yı daim edeceğiz. Metro başta olmak üzere, şehrimizin geleceği için söz verilen yatırımların yerine getirilmesi için milletvekili arkadaşlarımla beraber takipçisi olacağım. Ülkemizin şu anda en genç büyükşehir belediye başkan adaylarından birini Konya'da tecrübesiyle sizlerin emrine verdik. Ama deneyimi ve tecrübesiyle beraber içimizden biri. Bundan sonra da size efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Oy var, hizmet var diyor Hatay'da. Kim bu, CHP. Ya sen kimsin? Ama bizdeki anlayış ne? Bizdeki anlayış biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Eskiler, yitik kaybedildiği yerde bulunur derler. Biz de inşallah Konya'da kaybettiğimizi Konya'da bulacak ve tüm Türkiye sathına, tüm dünyaya yayacağız” dedi."Tarihi konuşup, tarihi değerlendiriyoruz, bunun için 31 Mart'ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor” diyen Erdoğan, “Ülkemizin içinden geçtiği kritik durumla yakından uzaktan alakası olmayan AK Parti'ye ders vermeye çalışıyor. Dönem ders vermek değil, iki elin parmakları gibi el ele verilecek durumdur. Türkiye belki de en kritik seçimlerin birini 31 Mart'ta yaşayacak. Önümüzde 4,5 yıllık kesintisiz hizmet dönemi var. Gençler, şunu unutmayın. Bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. Aksi takdirde sınırlarımıza kadar gelen teröristlerin oyununu bozmak zorlaşır. Aynı şekilde bu seçimde ortaya çıkacak bir olumsuzlukta Yeni Zelenda'daki teröristin tüm açıklıkla ortaya serdiği gibi ülkemize göz dikenlere gün doğar” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına ara vererek meydandaki vatandaşlara büyük ekranlardan, Yeni Zelenda'daki terör katliamından görüntüler, silah üzerindeki mesajlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüm izletti. Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki, “İslam dünyasından kaynaklanan terör” ifadelerine sert tepki göstererek, “Ya sen o zaman Avusturalya'daki terörist senatörden ne farkın var. Özellikle CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum; Böyle bir adamın genel başkanlığında daha ne kadar buraya oy vereceksiniz. Her şey açık ve net ortada. Ya bunu Batı'ya anlatamadık, demek ki sana da anlatamamışız. Şu ifadeye bak. O zaman senin iç dünyanda farklı şeyler var. Sen tehlikeli bir adamsın. Girdiğin tüm seçimleri kaybettin, bu seçimi de kaybedeceksin. Tek dayanağı var. Nasıl olsa ben oturduğum koltuktan kalkmam diyor” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:"Şimdi 31 Mart'ta bu zillet ittifakına öyle bir Osmanlı tokadı atalım ki bir daha bellerini doğrultamasın. Bir tanesi var içlerinde, güya hanımefendi. Bir ara da bir yurt konseyi çıkardılar, onun temsilcisi. Ayın 15'inden sonra başbakan olacağım dedi. Oldu mu? Dur bakalım, şu anda senin iyi günlerin. Sen, Tayyip Erdoğan'a söylemediği sözleri söylemiş gibi hissettirerek fatura kestireceksin. Asıl fatura sana kesilecek. Yurt konseyi faturan, Cumhurbaşkanına iftira ben halkıma nasıl terörist derim. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Aydın'da, Denizli'de söylediğimi söylüyor. Yurt konseyi mensubuymuş, oradan yırtarmış. Bu ülkede adalet var, gereken hesabı vereceksin. Tabii senin şimdi dirsek temasında olduğun bay Kemal, milletvekilliğine güveniyor. Ama onunla ilgili de çalışmaları ben yargıya müracaat etmek sureti ile avukatlarımı yönlendirdim. Bizler teröristlerle omuz omuza yürüyenlere hadi yürüyün diyemeyiz. YPG bize mi saldıracak diyor. Senin gözün var görmüyorsun. Saldırıyor işte. Bunlara da gereken dersler verilecek. Seçimden sonra bir tarafta parlamento ve yargıyla işin üzerine üzerine gideceğiz."Mitingde konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize yanlış yapan kimse bizim dünyamızda doğru olarak kalamaz” diyerek sözlerine şöyle devam etti:"Milletimize söz verip yerine getirmemiş kimse bizimle olamaz. Bizim niyetimiz ülkemiz ve milletimiz için sadece hayırdan ibarettir. Rabbim hepinizden razı olsun. Biz ülkemizi ve şehirlerimizi sadece aşkla sevmekle kalmadık, aynı zamanda en büyük hizmetlerle büyüttük geliştirdik. Gençler, son 17 yılda Konya'ya yapılan yatırımı söylüyorum, bunları bilmeyenlere anlatmanız lazım. 17 yılda 51 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 8 binin üzerinde yeni derslik. 133 bin üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Konya'ya 2 dev üniversite kazandırdık. 18 bin 225 kapasiteli yurtlar açtık. Konya'da, Sarayönü, Doğanhisar'da 7 bin 550 kişilik yurt binası daha açacağız.42 bin seyirci kapasiteli stadyumu yaptık mı? Milli maçlar da oynanıyor mu? 10 tane gençlik merkezini hizmete sunduk, yüzme havuzları, spor salonları gibi 9 tesisin yapımı, 4 tesisin ise proje ve ihale devam ediyor. Millet Bahçemizi şehrimize kazandırdık mı? 2 Millet Bahçesi daha yapmak için çalışmaları başlattık. Bitmedi, her Millet Bahçesi'nin içine de gayet güzel Millet Kıraathanesi'ni yerleştireceğiz ve gençler orada derslerini çalışacak. Siz olmazsanız biz olmazdık. Konya'daki ihtiyaç sahiplerine, engelli, şehit yakınlarına toplamda 3,5 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Bin 200 yataklı Karatay şehir hastanemiz ve Hüyük Devlet Hastanemiz ile birlikte 10 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor.Çünkü benim insanıma bunlar layık. Çünkü biz Kanuni terbiyesiyle büyüdük. Derbent, Akören, Yunak'a yeni hastaneler yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Son 17 yılda 21 bin 870 konut projesini yapıp sahiplerine teslim ettik. Ulaşımda 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolu 974 kilometre ilave ile bin 140 kilometreye çıkardık. 22 istasyonlu raylı sistemimizin etüt çalışmaları tamamlandı ve yatırım programına aldık. Bir diğer raylı sistem projemiz daha var. Bunun da ihalesini gerçekleştireceğiz. Hedef, 2023 yılına kadar hızlı tren hatlarını 29 ilimizle buluşturmak. İlk müjdemi veriyorum. İstanbul'da Marmaray, İzmir'de Egeray gibi Konya'ya da yeni bir raylı sistem projesi kazandırıyoruz. Kayacık Konya arası hat kesiminde 2 adet yüksek hızlı tren konvansiyonel olmak üzere 3 adet hat bulunuyor. Konvansiyonel hatta bir tane daha ilave edilerek bu kesimdeki hat sayısını 4'e çıkartıyoruz. Böylece Konya'ya günlük toplam 20 banliyö seferiyle 15 bin kişilik hattı inşa ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal bunları duy. Bay Kemal bunları duymaz, kulağa var ama duymuyor. Geçenlerde Hatay ile ilgili söylemiştim. Kalktı ‘Hatay'da baraj yok' dedi. Çünkü kılavuzu karga! Daha buna başka cevaba gerek var mı? ‘17 yılda ne yaptın' diyor. Bak ben Türkiye'yi değil, sadece Konya bunlar. Yarın Ankara'da konuşacağız. Ankara'da da ne yaptığımızı ona göstereceğiz. Ya sen kiminle oynuyorsun, kendine gel kendine. Konya'nın ve KOP'un Avşar, Hadimi, Bozkır Barajında çalışmaları tamamladık. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 740 bin araziyi sulamaya açtık. 593 bin dekar arazi daha sulamaya açılacak. 240 bin arazinin daha şebeke sistemi kapalı sisteme dönüştürülecek. Son 17 yılda Konyalı çiftçilerimize 7,6 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. Konya'ya Karapınar enerji ihtisas endüstriyel bölgesini faaliyete geçirmek için çalışmalara başladık” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Trump kalktı bir ifade kullandı. Golan Tepeleri'nin artık buraların İsrail'e ait olduğuna dair açıklama yaptı. Bir defa sayın Trump tarih bilinci çok önemli, yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri'nin de takipçisi olacağız” dedi.Türkiye'nin mutlaka 2023 hedeflerine ulaşması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bu zillet ittifakının önemli bir boyutu var ya, kardeşlerim, bu adam Kürt değil ama Kürtler üzerinden geçiniyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye'de ne var? Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Egemiz, Marmaramız var. Sen eğer Kürdistan'ı merak ediyorsan Irak'ın Kuzeyinde var. Defol git orada yaşa. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al git. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bu Anadolu topraklarını bölemeyeceksiniz. Senin o Yeni Zelanda'dakinden ne farkın var, aynısınız. Ne diyor, Avrupa Yakası'nda yaşayamazsınız. Vay ahlaksız. Ulan senin buna gücün yeter mi?” dedi.Geçmişte bu oyunların oynandığını belirten Erdoğan, “Şimdi de İsrail'in başındaki adam, onun oğlu aynı şeyleri konuşuyor. Geçmişte bu oyunların oynandığını belirten Erdoğan, "Şimdi de İsrail'in başındaki adam, onun oğlu aynı şeyleri konuşuyor. Şimdi bak yeni bir adım daha atıyorlar. Bir araya geliyorlar. Doğu Akdeniz'deki petroller üzerinde oyun oynuyorlar. Talihsiz bir açıklama yapıldı. Trump kalktı bir ifade kullandı. Golan Tepeleri'nin artık buraların İsrail'e ait olduğuna dair açıklama yaptı. Bir defa Sayın Trump tarih bilinci çok önemli, yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri'nin de takipçisi olacağız. Geçmişte bu ülkeyi terörün kaynağı olarak Türkiye'de ana muhalefetin başındaki zat İslam dünyasından kaynaklandığını söylüyor.Terörist başının heykelini dikeceklermiş. Biz sırtımızı YPG-PYD'ye yasladık diyor. Diğeri 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız bir savaş kapıyı çalar. Kandil'deki ne diyor. Oylar doğuda HDP, batıda da malum AK Parti ve MHP'yi silecekler. Onlar sırtını nereye dayarlarsa dayasınlar. Biz sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Farkımız bu. İnşallah 31 Mart'ta bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hep birlikte Rabia'mıza sahip çıkalım" diye konuştu.