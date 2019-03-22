​Çiftçilere Destek Ödemesi Başlayor

Pakdemirli, Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri Hakkında Konuştu

Pakdemirli, Çiftçilerimizin Önceliğini Dikkate Aldık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Gündemde olan en önemli konuya ise Manisa'da açıklamalarda bulunan Pakdemirli, destekleme ödemelerinin saat 18.00 itibariyle başlayacağını duyurdu.İlk olarak Akhisar ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsasını ziyaret etti. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve çiftçilerle basına kapalı bir toplantı yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra gazetecilerin karşısına geçerek, “Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri“ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.Basına kapalı toplantıda çiftçilerin sorun ve taleplerini dinlediklerini aktaran Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerimizin birinci önceliği zeytin ve zeytinyağı talepleriydi. Bu konularla ilgili Bakanlık ile çalışmalarımızı bildirdik, açıkladık. Karşılıklı bir memnuniyet içerisinde toplantımızı bitirdik.Editör: Bahar Yüksel