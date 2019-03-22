Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 22 Mart 2019 18:00:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Çiftçilere Destek Ödemesi Başlayor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün saat 18.00’den sonra başlayacak olan, “Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri“ ile ilgili olarak, “Toplamda bugün itibariyle 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapacağız. Tüm çiftçilerimize müjde olarak bu haberi veriyorum" dedi.

​Çiftçilere Destek Ödemesi Başlayor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Gündemde olan en önemli konuya ise Manisa'da açıklamalarda bulunan Pakdemirli, destekleme ödemelerinin saat 18.00 itibariyle başlayacağını duyurdu.

 

Pakdemirli, Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri Hakkında Konuştu

İlk olarak Akhisar ilçesine geçen Bakan Pakdemirli, Akhisar Ticaret Borsasını ziyaret etti. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat ve çiftçilerle basına kapalı bir toplantı yapan Bakan Pakdemirli, daha sonra gazetecilerin karşısına geçerek, “Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri“ konusunda önemli açıklamalarda bulundu.


 

Pakdemirli, Çiftçilerimizin Önceliğini Dikkate Aldık

Basına kapalı toplantıda çiftçilerin sorun ve taleplerini dinlediklerini aktaran Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerimizin birinci önceliği zeytin ve zeytinyağı talepleriydi. Bu konularla ilgili Bakanlık ile çalışmalarımızı bildirdik, açıkladık. Karşılıklı bir memnuniyet içerisinde toplantımızı bitirdik.




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Çiftçilere Destek Ödemesi Başlayor
​Çiftçilere Destek Ödemesi Başlayor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün saat 18.00’den sonra başlayacak olan, “Bitkisel Üretim Destekleri Ödemeleri“ ile ilgili olarak, “Toplamda bugün itibariyle 1 milyar 432 milyon lira ödeme yapacağız. Tüm çiftçilerimize müjde olarak bu haberi veriyorum" dedi.
Tam 11 Buçuk Milyon Ceza Yedi, 47 Yaşında Askere Çağrıldı
Tam 11 Buçuk Milyon Ceza Yedi, 47 Yaşında Askere Çağrıldı
Künefe ustası Cevdet Kutlu,askerlik yaşı geldiği dönemlerde Hatay İl Nüfus Müdürlüğü ve askerlik şubesi arasında yaşanan yazışma ve iletişim eksikliği dolayısıyla askere gidemedi. 47 yaşından sonra gelen askerlik celbi ve para cezasıyla şok yaşayan Kutlu, "Ben şu anda evliyim, devlet büyüklerimiz kendilerini benim yerime koysunlar. Eşime kim bakacak" dedi.
​Memur Olunca Özel Okuldaki İşini Bırakan Öğretmene Kötü Haber
​Memur Olunca Özel Okuldaki İşini Bırakan Öğretmene Kötü Haber
Yargıtay, işçinin devlet memurluğuna geçişi sebebiyle feshinin haklı fesih olamayacağına hükmederek, bu durumdaki işçiye kıdem tazminatı ödenemeyeceğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, işçinin daha iyi şartlarda yeni bir iş bulması veya devlet memuriyetine başlaması fesih için haklı neden olmadığına dikkat çekti.
​Taksiciden Aracına Binen Turiste Şok Sözler
​Taksiciden Aracına Binen Turiste Şok Sözler
Atatürk Havalimanı’ndan aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran taksi sürücüsü, kameraya yansıdı. “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin buraya” diyerek siyahi turisti aşağılayan taksici, "bu kadarına da pes" dedirtti. Duyduğu cümleler karşısında şoka uğrayan turist, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve polise giderek taksiciden şikayetçi oldu.
Bakan Pakdemirli'den Çiftçiye Destekleme Müjdesi
Bakan Pakdemirli'den Çiftçiye Destekleme Müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye destekleme ödemeleriyle ilgili müjdeleri Adıyaman'da sıraladı.
Erdoğan,Yeni Zelanda’daki Bir Katilin Nasıl Olup Da Kinini, Nefretini, Zehrini Ülkemize Ve Milletimize Boşalttığını Da Anlayamazlar
Erdoğan,Yeni Zelanda’daki Bir Katilin Nasıl Olup Da Kinini, Nefretini, Zehrini Ülkemize Ve Milletimize Boşalttığını Da Anlayamazlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir mitinginde yaptığı konuşmada, “Bu millet bir daha darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Bu millet bir daha ne demokrasisinden ne ekonomisinden ne de diğer kazanımlarından geriye gidilmesine izin vermeyecek” dedi.
Karaköprülü Sporculardan Başarı Üstüne Başarı
Karaköprülü Sporculardan Başarı Üstüne Başarı
Karaköprü Belediyespor’un U19 futbol takımı, bilek güreşi takımı ve folklor ekibi il, bölge ve Türkiye Şampiyonalarında kazandıkları kupaları Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye takdim etti.
Emine Erdoğan,Cemil Meriç Olmanın Tek Şartı Vardır, o da İlme Aşık Olmaktır
Emine Erdoğan,Cemil Meriç Olmanın Tek Şartı Vardır, o da İlme Aşık Olmaktır
Emine Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Engelli bireyleri şartlar elverdiğince karar verici mekanizmalara da dâhil etmeliyiz. Bu pozisyonlardaki sayıyı arttırırsak meselelere onların da bakış açısını dâhil etmiş oluruz. Biliyoruz ki fiziksel engel insanın önündeki gerçek engel değildir çünkü insan, yalnızca beden ve uzuvlardan ibaret değil” dedi.
İstismar Edilen Survivor Ecem İlk Kez Konuştu
İstismar Edilen Survivor Ecem İlk Kez Konuştu
Enerji yüklemesi yapacağım’ diyerek istismar edilmişti… Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bilici’den ‘21 art Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı
Bilici’den ‘21 art Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ‘’ 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yaşlılar Haftasında Hastalarımızı Ziyaret.
Yaşlılar Haftasında Hastalarımızı Ziyaret.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle hastaları ziyaret etti.
Hekimoğlu, Haliliye'deki Esnaf ve STK Temsilcilerini Dinledi
Hekimoğlu, Haliliye'deki Esnaf ve STK Temsilcilerini Dinledi
Saadet Partisi Haliliye Belediyesi Başkan Adayı, Ecz. Mustafa Hekimoğlu, bugün sabah erken saatlerinde başladığı seçim çalışmalarına ilk olarak Sebze ve Meyve Hali esnaflarını, Oto Alım - Satım sitesi Esnaflarını ve ardından Şanlıurfa Mimarlar odası temsilciliğini ziyaret ederek seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Essum ​Aslan, HDP İradesini Kabul Etmiyor
Essum ​Aslan, HDP İradesini Kabul Etmiyor
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:57
Güneş
06:19
Öğle
12:39
İkindi
16:04
Akşam
18:47
Yatsı
20:02
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿