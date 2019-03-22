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Bu haber 22 Mart 2019 19:15:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Yiğit, En Turistik Alanımız Savaş Alanını Andırıyor

Seçim çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil YİĞİT Yakubiye mahallesi sakinlerinin dertlerini dinledi.

​Yiğit, En Turistik Alanımız Savaş Alanını Andırıyor

Mahalle sakinleri kale arkası evlerinin bir kısmının yıktırıldığını diğer diğer kalan evler için gelen paraların ise ortadan kaybolduğunu söyledi 




 

Tehlike Arz Eden Evlerde Yaşayan İnsanlar Var 

Savaş alanını yansıtan mahallede gece madde bağımlılarından evlerde kalan aileleri tedirgin ediyor öte yandan evlerin çevresindeki diğer evler yıkıldığı için bu evlerde eski evler yıkılma tehlikesi karşı karşıya. Yağmurdan önce baktığımız bazı evler şimdi yağmurunda etkisi ile çok daha tehlikeli bir hal almış üstelik bu evlerde yaşayan insanlar var.” dedi




 

Burası Suriye Mi?

Konu hakkında konuşan  başkan aday Halil YİĞİT: En turistik alan olan Halil-u rahman ile Hz. Eyyüp peygamber makamı arasındaki güzergahta böyle bir görüntü olması biz bile buradan geçerken burası savaş alanımı Suriye mi diye düşünürken birde buradan turist geçsin diyoruz tabi ki turizm olmaz yani bu manzarayı gören turist bir daha gelmez ve kötü reklamımızı yapar öte yandan burada kalan evler çökük halde çoğu evde kolonlar patlamış bu evler her an yıkılabilir ve daha da kötüsü bu evlerde yaşayan insanlar, aileler yaşıyor bir konu bu kadar mı ihmal edilir.” dedi.




Editör: Bahar Yüksel
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