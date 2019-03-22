​Yiğit, En Turistik Alanımız Savaş Alanını Andırıyor

Tehlike Arz Eden Evlerde Yaşayan İnsanlar Var

Burası Suriye Mi?

Mahalle sakinleri kale arkası evlerinin bir kısmının yıktırıldığını diğer diğer kalan evler için gelen paraların ise ortadan kaybolduğunu söylediSavaş alanını yansıtan mahallede gece madde bağımlılarından evlerde kalan aileleri tedirgin ediyor öte yandan evlerin çevresindeki diğer evler yıkıldığı için bu evlerde eski evler yıkılma tehlikesi karşı karşıya. Yağmurdan önce baktığımız bazı evler şimdi yağmurunda etkisi ile çok daha tehlikeli bir hal almış üstelik bu evlerde yaşayan insanlar var.” dediKonu hakkında konuşan başkan aday Halil YİĞİT: En turistik alan olan Halil-u rahman ile Hz. Eyyüp peygamber makamı arasındaki güzergahta böyle bir görüntü olması biz bile buradan geçerken burası savaş alanımı Suriye mi diye düşünürken birde buradan turist geçsin diyoruz tabi ki turizm olmaz yani bu manzarayı gören turist bir daha gelmez ve kötü reklamımızı yapar öte yandan burada kalan evler çökük halde çoğu evde kolonlar patlamış bu evler her an yıkılabilir ve daha da kötüsü bu evlerde yaşayan insanlar, aileler yaşıyor bir konu bu kadar mı ihmal edilir.” dedi.Editör: Bahar Yüksel