Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 22 Mart 2019 19:45:28 Tarihinde eklenmiştir.

Öztürkmen, Dünya Su Gününde 1 Kaç Dakika Düşünelim Dedi

​Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.

Öztürkmen, Dünya Su Gününde 1 Kaç Dakika Düşünelim Dedi

Bugün yaşamımızın kaynağı olan suyun günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu' 1993'te 22 Mart'ı Dünya Su günü olarak kabul etti. bu vesile ile bir yazı kaleme alan, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen şunları kaydetti;


 

“DÜNYA SU GÜNÜMÜZ kutlu olsun mu?

Ülkemizde kaynaklarımızdaki israfın yaşamımızı riskine götürdüğünü, suyun ve toprağın korunması için gerekli önlemler almamız gerektiğini geç olmadan anlamamız lazımdır. 
Su üzerine konuşursak dünyada su 1 gram eksilmiyor, döngü ile yer değişiyor ve kirlenince kullanılamıyor. 

Bu gün Dünya Su Günü olunca bir kez daha düşünelim.


 

Dünyanın 3/4’ü sularla kaplı. Acaba bu su çok mu? 

Su kaynaklarının ancak % 1,76’sı tatlı su olarak kullanılmaya elverişlidir ve bunu sadece % 0,3 kısmı yüzey suları olarak kullanılıyor. Yeraltı sularımız ise % 0,8 kadardır. Demek ki kullanılabilir suyumuz çok fazla değilmiş.

Ülkemize gelecek olursak, yılda ortalama yağış kaynaklı 643 mm ile Yıllık Yağış Miktarı: 501 milyar m3/yıl, Kullanılabilir Yüzey suyu: 98 milyar m3/yıl, Yer Altı Su Potansiyeli: 14 milyar m3/yıl ve Kullanabilir Toplam Su Potansiyelimiz 112 milyar m3/yıl dır. Bu suyun %74’ü tarım, % 11’i sanayi ve %15’i içme - kullanma suyu olarak kullanılıyor. Tarım sektöründen sağlanacak %1 lik tasarruf, Sanayi sektöründe %6.6 ya İçme ve kullanmada ise %4.9 a karşılık geliyor.

O yüzden Su tasarrufu her alanda olmalı ve en fazla tarımda yapılmalıdır!!

Bu gün Lübnanda kişi başına su miktarı 1 300 m3, Asya Kıtasında kişi başına su miktarı 3 000 m3 , Almanya'da kişi başına düşen su miktarı 6 000 m3, Amerika'da 24 000, Asya'da 9 300, Avrupa'da 5 000 ve Afrika'da 3 400 m3 düzeyindedir. Dünyada yıllık kişi başına su tüketimi 1 500 m3 altına düşülürse su kıtlığı yaşayan anlamına geliniyor.
Türkiye, kişi başına yaklaşık 1.430 m3/yıl ve su zengini olmayan bir ülkedir. 

2.030 yılında nüfusumuz 100 milyon olursa kişi başına düşen su miktarımız 1.000 m3 OLACAK ki su fakiri ülke oluyoruz.

Ülkemizde artan nüfus oranı düşünüldüğünde su ve toprak potansiyelimizin tasarruflu kullanımının kaçınılmaz olduğu gerçeğini anlayacağız.

Bilinçli sulama yapılmaması yüzünden Türkiye'de toplam su tüketiminin yüzde 74'ü tarımda kullanılırken, enerji kaynaklarının, suyun ve toprağın korunmaması halinde ülkemizde yaşanabilecek riskleri bugün bir daha düşünmeliyiz.

Ekonominin tarımla orantılı olduğu gerçeğini gördüğümüz günümüzde halen toprak ve su kaynaklarının kontrolsüz kullanılması geleceğe verilen en büyük zarardır. Unutulmamalıdır ki doğa bize atalarımızdan geleceğimiz çocuklarımıza emanettir. Bunu unutmamalı ve su tasarrufuna önem vermediğimiz takdirde geleceğimizin değişen iklim koşullarıyla daha da kötüleşebileceği mümkündür.

Dünya nüfusu 2000 yılında 6 Milyar, 2011 yılında 7 Milyar ve 2050 yılında 9 Milyar olması beklenmektedir. Bu artışın % 98’i gelişmekte olan ülkelerden ve bu gün 840 Milyon kişi kronik yetersiz beslenme, açlık sorunuyla baş başa, 1.3 Milyar insan ise yoksulluk çekmektedir. Dünyada kişi başına ekilebilir alan 1960 yılında 0.45 hektar, 1998 yılında 0.25 hektar iken 2050 yılında 0.15 hektar olacağı tahmin ediliyor.

Ülkemizdeki sulanabilir 8,5 Milyon hektar arazinin % 20’si ve toplam suyun % 28’i GAP alanında bulunmaktadır. GAP’taki bu alanın yaklaşık 1/3’ü Şanlıurfa’ya aittir. Bu veriler böyle iken; Şanlıurfa İli Harran Ovası tarım alanlarında (kadastral veriler kullanılarak köy yerleşim alanları dışında) konut, sanayi ve petrol istasyonu olmak üzere 3 alanda amaç dışı kullanım 2006 yılında 20 000 dekar iken 2017 yılında yaklaşık 60 000 dekar alana çıkması düşündürücüdür.

Dünyayı, Ülkemizi ve İlimizi çok seviyoruz ama gittikçe azalan su – toprak potansiyelimiz konusunda hiçbir şey yapmıyoruz. 

Bunun hesabını ve bedelini 1 kaç dakika içimizden düşünelim mi?

Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi”


Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Öztürkmen, Dünya Su Gününde 1 Kaç Dakika Düşünelim Dedi
Öztürkmen, Dünya Su Gününde 1 Kaç Dakika Düşünelim Dedi
​Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen Dünya Su Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.
​Yiğit, En Turistik Alanımız Savaş Alanını Andırıyor
​Yiğit, En Turistik Alanımız Savaş Alanını Andırıyor
Seçim çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile Saadet Partisi Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Halil YİĞİT Yakubiye mahallesi sakinlerinin dertlerini dinledi.
Siverek TSO Başkanı Bucak, Yüksek Faizler İnsanları Tefecilere Yönlendiriyor
Siverek TSO Başkanı Bucak, Yüksek Faizler İnsanları Tefecilere Yönlendiriyor
Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı S.Serdar BUCAK, bankaların bölgede uygulamakta oldukları yüksek faizlerle iş insanlarını tefecilere yönlendirdiğini savunarak, finans kuruluşlarının uyguladığı kredi politikaları ve faiz oranlarının adeta yatırımı durdurmak ve bölge iş insanlarını iş yapamaz duruma getirdiğini ifade etti.
​Baydilli, Taksiciler Derneğini Ziyaret Etti
​Baydilli, Taksiciler Derneğini Ziyaret Etti
Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Metin Baydilli 31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Urfa’da Down Sendromu Farkındalık Günü Halaylarla Kutlandı
Urfa’da Down Sendromu Farkındalık Günü Halaylarla Kutlandı
21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü Siverek Özel Eğitim uygulama okulunda halaylarla kutlandı.
Urfa’da Öğretmenler Mahsur Kalan Güvercini Kurtarmak İçin Seferber Oldu
Urfa’da Öğretmenler Mahsur Kalan Güvercini Kurtarmak İçin Seferber Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenler, okulun çatısında mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu.
Başkan Yıldız’dan Pamuk Destekleme Primleri İle İlgili Açıklama
Başkan Yıldız’dan Pamuk Destekleme Primleri İle İlgili Açıklama
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, sosyal medyada dolaşan pamuk destekleme primlerinin düşeceğine yönelik söylentilere cevap verdi. Yıldız, söylentilerin tamamen asılsız olduğunu söyleyerek destekleme ödemelerinin geçen yıl baz alınarak yapılacağını belirtti.
Urfa’da Teröristler Nevruz Bahanesiyle Birçok Noktada Ateş Yaktı
Urfa’da Teröristler Nevruz Bahanesiyle Birçok Noktada Ateş Yaktı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Telabyad kentinde sözde Nevruz kutlamaları için birçok noktada ateş yakıldı.
Urfa'da İş Yerine Silahla Saldıran Zanlı Gözaltına Alındı
Urfa'da İş Yerine Silahla Saldıran Zanlı Gözaltına Alındı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir berber dükkanına pompalı tüfekle saldıran zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da Eski Hastane Binasında Yangın
Şanlıurfa'da Eski Hastane Binasında Yangın
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasında yangın çıktı.
Urfa’da Terör Operasyonu: 38 Gözaltı
Urfa’da Terör Operasyonu: 38 Gözaltı
Şanlıurfa’da düzenlenen terör operasyonunda 38 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 25’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 13 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Essum ​Aslan, HDP İradesini Kabul Etmiyor
Essum ​Aslan, HDP İradesini Kabul Etmiyor
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:57
Güneş
06:19
Öğle
12:39
İkindi
16:04
Akşam
18:47
Yatsı
20:02
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿