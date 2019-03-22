​Baydilli, Taksiciler Derneğini Ziyaret Etti

Taksici Kardeşlerimize Başarılar Diliyorum

Seçildiği Günden Beri Ülkemizin Çehresi Değişti

Vatandaşları Korsan Taksilere Karşı Uyarıyoruz

Baydilli bugün Şanlıurfa Taksiciler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek çalışmalarını başkanı Hasan Karadaş’tan dinledi.Daha sonra mikrofonlarımıza konuşan Baydilli şunları kaydetti; “Bugün ilçe yönetimi olarak ziyaret ettiğimiz Şanlıurfa Taksiciler Dernek üyelerinin desteğiyle Karaköprü’yü en güzel şekilde getireceğiz. Bizi ağırladıklarından dolayı Şanlıurfa Taksiciler Dernek başkanı Hasan Karadaş’a ve yünetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor tüm taksici kardeşlerimizin kendi mesleklerini en güzel şekilde yapmaları yolunda başarılar diliyorum.”Baydilli’nin ziyareti sonrası kendisiyle ropörtaj yaptığımız Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş da şunları açıklamalarda bulundu; “ Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Ak Parti Karaköprü Belediyesi Başkan adayı ve mevcut başkan sayın Metin Baydilli’ye ve Ak Parti Karaköprü teşkilatına derneğim ve başkan yardımcıları sayın Bilent Kabak ve Aziz Baysarı adına teşekkür ediyorum. Hem ailece Ak Partili oluşumuz hem de özellikle Karaköprü’de oturan biri olarak mevcut başkandan Karaköprü’ye yapmış oldukları hizmetlerin devamını getirmesi adına 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde dernek adına destekleyecek ve seçilmesi yolunda milletimizden oy bekliyorum.”“Sayın Baydilli’nin aday olduğu Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan; seçildiği günden beri ülkemizin çehresi değişti. Birçok alanda başarılara imza atan sayın Cumhurbaşkanımız yüce Allah’ın of bile demeyiniz diye bizleri sıkı bir şekilde uyardığı yaşlılarımız bakıma ve ilgiye muhtaçlardı. Özellikle yoksul ailelerde büyük sıkıntılara neden olan bu durum karşısında yaşlılarımıza ve hele özellikle bakmaları için yakınlarını maaşa bağlaması sonucu alacağı dua kadar mukaddes bir şey yoktur. Aynı şekilde sokağa ve adeta kaderine terkedilen zihinsel engellilerimizi ve bakıcılarına da verilen maaşlar bu iki toplumsal yaramıza ilaç gibi gelmiştir. Bu vesileyle kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.”Başkanı olduğu Taksiciler Derneği ile ilgili de sözlerine şöyle devam etti; “Vatandaşlarımızı korsan taksicilere karşı uyarıyorum. Herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalacakları vakit muhattab bulamayacaklardır. Halkımızın bu anlamda derneğimize üye ticari taksileri tercih etmelerini ve binerlerken de özellikle taksimetreyi açtırmalarını rica ediyorum.”Editör: Bahar Yüksel