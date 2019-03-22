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Bu haber 22 Mart 2019 17:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Baydilli, Taksiciler Derneğini Ziyaret Etti

Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Metin Baydilli 31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

​Baydilli, Taksiciler Derneğini Ziyaret Etti

Baydilli bugün Şanlıurfa Taksiciler Derneği’ni ziyaret ederek Dernek çalışmalarını başkanı Hasan Karadaş’tan dinledi. 

 

Taksici Kardeşlerimize Başarılar Diliyorum

Daha sonra mikrofonlarımıza konuşan Baydilli şunları kaydetti; “Bugün ilçe yönetimi olarak ziyaret ettiğimiz Şanlıurfa Taksiciler Dernek üyelerinin desteğiyle Karaköprü’yü en güzel şekilde getireceğiz. Bizi ağırladıklarından dolayı Şanlıurfa Taksiciler Dernek başkanı Hasan Karadaş’a ve yünetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor tüm taksici kardeşlerimizin kendi mesleklerini en güzel şekilde yapmaları yolunda başarılar diliyorum.” 


Baydilli’nin ziyareti sonrası kendisiyle ropörtaj yaptığımız Şanlıurfa Taksiciler Dernek Başkanı Hasan Karadaş da şunları açıklamalarda bulundu; “ Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Ak Parti Karaköprü Belediyesi Başkan adayı ve mevcut başkan sayın Metin Baydilli’ye ve Ak Parti Karaköprü teşkilatına derneğim ve başkan yardımcıları sayın Bilent Kabak ve Aziz Baysarı adına teşekkür ediyorum. Hem ailece Ak Partili oluşumuz hem de özellikle Karaköprü’de oturan biri olarak mevcut başkandan Karaköprü’ye yapmış oldukları hizmetlerin devamını getirmesi adına 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde dernek adına destekleyecek ve seçilmesi yolunda milletimizden oy bekliyorum.” 


 

Seçildiği Günden Beri Ülkemizin Çehresi Değişti

“Sayın Baydilli’nin aday olduğu Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan; seçildiği günden beri ülkemizin çehresi değişti. Birçok alanda başarılara imza atan sayın Cumhurbaşkanımız yüce Allah’ın of bile demeyiniz diye bizleri sıkı bir şekilde uyardığı yaşlılarımız bakıma ve ilgiye muhtaçlardı. Özellikle yoksul ailelerde büyük sıkıntılara neden olan bu durum karşısında yaşlılarımıza ve hele özellikle bakmaları için yakınlarını maaşa bağlaması sonucu alacağı dua kadar mukaddes bir şey yoktur. Aynı şekilde sokağa ve adeta kaderine terkedilen zihinsel engellilerimizi ve bakıcılarına da verilen maaşlar bu iki toplumsal yaramıza ilaç gibi gelmiştir. Bu vesileyle kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır.” 



 

Vatandaşları Korsan Taksilere Karşı Uyarıyoruz

Başkanı olduğu Taksiciler Derneği ile ilgili de sözlerine şöyle devam etti; “Vatandaşlarımızı korsan taksicilere karşı uyarıyorum. Herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalacakları vakit muhattab bulamayacaklardır. Halkımızın bu anlamda derneğimize üye ticari taksileri tercih etmelerini ve binerlerken de özellikle taksimetreyi açtırmalarını rica ediyorum.”





Editör: Bahar Yüksel
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​Baydilli, Taksiciler Derneğini Ziyaret Etti
​Baydilli, Taksiciler Derneğini Ziyaret Etti
Karaköprü Belediye Başkan adayı ve mevcut başkan Metin Baydilli 31 Mart seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
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