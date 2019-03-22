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Bu haber 22 Mart 2019 17:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Hırsızlık Çetesi Çökertildi, 6 Tutuklama

Gaziantep ve Şanlıurfa merkezli hırsızlık çetesi Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının 3 aylık yoğun çalışması sonrası çökertildi. Hayvan, fıstık, motorlu araç, çay hırsızlığı ile evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 6 kişi tutuklandı.

​Şanlıurfa’da Hırsızlık Çetesi Çökertildi, 6 Tutuklama

- Hırsızlık çetesi çökertildi, 6 kişi tutuklandı 

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa’da yaptıkları operasyonla 9 hırsızlık suçuna karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 


 

8 Şüpheliden 6’sı Tutuklandı

Ekipler, şahısların evlerinde yaptıkları aramada 25 bin TL değerinde çalıntı boya, mağdurların isimlerinin yazılı olduğu boş çuvallar, 4 hayvan küpesi, yaklaşık 1 kilo çalıntı çay, 3 av tüfeği, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet demir kesme makası, 1 testere, 1 döner bıçağı, 1 kar maskesi, 1 eldiven, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 1 oto teybi ve 1 elektrikli hızar ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 




Editör: Bahar Yüksel
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