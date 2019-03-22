​Şanlıurfa’da Hırsızlık Çetesi Çökertildi, 6 Tutuklama

8 Şüpheliden 6’sı Tutuklandı

- Hırsızlık çetesi çökertildi, 6 kişi tutuklandıGaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa’da yaptıkları operasyonla 9 hırsızlık suçuna karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.Ekipler, şahısların evlerinde yaptıkları aramada 25 bin TL değerinde çalıntı boya, mağdurların isimlerinin yazılı olduğu boş çuvallar, 4 hayvan küpesi, yaklaşık 1 kilo çalıntı çay, 3 av tüfeği, hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet demir kesme makası, 1 testere, 1 döner bıçağı, 1 kar maskesi, 1 eldiven, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 1 oto teybi ve 1 elektrikli hızar ele geçirdi. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Bahar Yüksel