​Viranşehir, Doğalgaza Kavuştu

Viranşehir’e 57 Kilometrelik Yatırım

Viranşehir’e Doğalgaz Verilmeye Başladı

Organize Sanayi Bölgesinde yapılan kabul işlemine Kaymakamımız Sayın Ömer Dereci, Aksa Doğalgaz Şanlıurfa Şirket Müdürü Muhammed Nezih Ural ve BOTAŞ yetkilileri katıldı.BOTAŞ tarafından yapılan 57 kilometrelik yatırım ve Aksa Doğalgaz Şanlıurfa tarafından yapılan DİG ve ARM istasyonlarının kabulü BOTAŞ’a yapıldı.Kaymakamı Ömer Dereci; Pazartesiden itibaren Viranşehir’e doğalgaz verilmeye başlanacağını belirti. İlk aşamada Yenişehir mahallesine doğalgaz verileceğini daha sonra diğer mahallerde doğalgaz şebekesinin yapılması için çaba harcayacaklarını belirti.Editör: Bahar Yüksel