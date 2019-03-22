​Görüntüler Şanlıurfa’dan! Ekmek Alabilmek İçin Çöpten Şişe Topluyor

Evine Ekmek Götürebilmek İçin Çöpten Şişe Topluyor

Pazar Tezgahları Toplandıktan Sonra da Aynı Görüntüler Mevcut

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde geçen olayda, bir kadının gecenin geç saatlerinde şehrin tüm çöp konteynerlerine girerek atık topladığı görüldü. Gecenin sessizliğinde evinde otururken dışarıdan gelen sesleri duyan bir vatandaş ne olduğuna bakma için pencereye gittiğinde kadının çöpten kağıt ve pet şişe topladığını gördü.Kadının durumuna iç geçiren vatandaş, olay anını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Çocuklarına yiyecek almak ve evini bu şekilde geçindirmek için bu işi yaptığı tahmin edilen kadının durumuna oldukça üzüldüğünü belirten vatandaş; “Şahit olduğum bu içler acısı tabloda, evine bir parça ekmek götürmek için çöpten pet şişe toplayan bu kadını kimse görmüyor mu? Benim ülkem bu gibi tabloları hak etmiyor. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum.” Yorumunda bulundu.Görüntülerin ulaştığı vatandaşlar ise, Viranşehir’de bu gibi durumlarla oldukça sık karşılaştıklarını ifade ederek, özellikle pazar alanlarında daha da sık görüldüğünü ifade etti. Pazar tezgâhları toplandıktan sonra kalan çürümüş meyve ve sebzeleri toplayan ve onlarla beslenen insanların da çok olduğunu ifade eden vatandaşlar, çöpten kağıt toplayan bu kadının Suriyeli olduğunu da belirtti.Editör: Bahar Yüksel