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Bu haber 22 Mart 2019 13:50:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Engellilerden Bağımsız Aday Erdem'e Destek

Karaköprü'de yaşayan engelliler Bağımsız Aday Serhat Erdem'e destek olacaklarını belirterek, Serhat Erdem'e başarı diledi. Bağımsız Aday Serhat Erdem ile birlikte engelleri aşmak için seslendirdi.

​Engellilerden Bağımsız Aday Erdem'e Destek

Şanlıurfa Omurulik Felçlileri istihdamı Derneğine (SUOFİD) ziyarette bulunan Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem, Şanlıurfa'da engellilerin sorunlarının çözümü için yıllardır süregelen bir sarmal olduğunu belirtti. Erdem, "Bu sarmal içerisinde dönüp duran mevcut iktidar bir türlü engellileri çözemedi. Bizler bu engelleri engelli kardeşlerimizle birlikte ortak akılla çözeceğiz." dedi.

 

Sorunları engellilerin önderliğinde çözeceğiz


Şanlıurfa'nın genelinde engellileringerek erişebilirlik gerekse de temel haklar konusunda çok geride bırakıldığını belirten Serhat Erdem, "Engelli kardeşlerimiz bu ülkede yaklaşık yüzde 10 nüfusuna takabül ediyor. Bizler diğer siyasiler gibi seçim zamanı gelip daha sonra unutmayacağız. Biz varolan sorunların çözümü için engelli kardeşlerimizin önderiliğinde çalışacağız. Engellilerin sorunlarını engelliler bizden daha iyi bilir. On sorunların çzöümü noktasında bize yol gösterecekler."diye konuştu.



 

Belediyeler yeteri kadar denetlenmiyor


"Ülkemiz, şehrimiz ve özelde de ilçemiz engellilerin yaşamını zorlaştıran her türlü engeli barındırıyor" diyen Erdem, "Karaköprü'de yollardan tutun da kaldırımlara kadar hatta camilere kadar hiçbir yer engellilere uyugun yapılmamış. Bunun nedeni ise belediye yetkililerinin ihaleyi alan firmaları denetlememesidir. Bugün yapılan binalar da aynı durumdadır. Binanın girişlerindeki engelli rampalarına bakın resmen dağ yolu gibidir. Belediye bunun denetleseydi bu halde olmazdı." şeklinde konuştu.
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