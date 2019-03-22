​Öcalan'ın, Şanlıurfa’da SP’ye Oy İstemesi, Bakan Soylu'nun Tepkisine Neden Oldu

Soylu’dan Öcalan’ın İsteğine Tepki

Soylu, Ey Temel Biraz Ahlakın Varsa…

Seçimin en merak edilen illerinden olan Şanlıurfa'da HDP Milletvekili Ömer Öcalan, dün katıldığı Nevruz kutlamalarında isim vermeden Saadet Partisi için oy istedi. Öcalan, "Urfa’da adayımız olmadığı için, oy pusulasında birinci sıradaki adaya oy vereceğiz” diye konuştu.Öcalan, "Urfa’da adayımız olmadığı için, oy pusulasında birinci sıradaki adaya oy vereceğiz” şeklinde yaptığı açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cevap gecikmedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ömer Öcalan diyor ki Şanlıurfa'da Saadet Partisi'ne oy vereceksiniz. Ey Temel efendi, biraz ahlakın varsa ben siyaset yapıyorum diye Türkiye'de adım atmazsın." İfadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel