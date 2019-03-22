Essum ​Aslan, HDP İradesini Kabul Etmiyor

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, HDP'yi yok saymaya devam ediyor. HDP'nin Karköprü'deki yaklaşık 35 Bin oyuna rağmen seçim bürolarının açılışına katılma zahmetinde bulunmayan Essum Aslan, HDP seçmeni üzerinden başkan olmanın hayalleri kuruyor. Ancak sahada seçmen Essum Aslan'ın başkan olacağı sorulduğunda ise bu bir hayalden öteye geçmiyor.

HDP'ye rağmen olmaz

Saadet Partisi adına Karaköprü'de yarışan Essum Aslan, HDP, CHP tarafından da destekleniyor. HDP ve CHP tabanı tarafından adaylığı sürekli tartışılan ve kabullenilmeyen Aslan da aynı şekilde bu partilerin seçmenini kabullenemiyor. Hiçbir alanda özellikle HDP ile yanyana gelmek istemeyen Aslan, iddialara göre rakipleri tarafında terörist yaftası yemekten korkuyor. Aslan, bu davranışıyla Türkiye Anayasasına göre kurulmuş olan HDP'yi terör örgütünün uzantısı ilan edenlerle aynı çizgiye geliyor.

Oylar Serhat Erdem'e kayıyor

Şanlıurfa'da seçimler açısından oldukça büyük bir önem arz eden Karaköprü'de HDP ikinci büyük parti olarak seçimin kaderini belirliyor. Ak Parti'den sonra en büyük oy oranına sahip olan HDP oyları bu seçimde oldukça değerli bir hal aldı.Bu oylar üzerin başkan olma hayalleri kuran Essum Aslan'ın umursamaz tavırları Ak Parti ve Bağımsız aday Serhat Erdem'e yarıyor. HDP'nin seçmen profiline bakıldığında HDP'den Ak Parti'ye oy gitmez ancak Bağımsız aday Serhat Erdem, HDP oylarının yaklaşık yüzde 60'ının yakınına şimdiden sahip oldu.

Ayrıca HDP Tabanı Essum Aslan'ı kabul etmediğinden dolayı mı HDP İl Eşbaşkanı görevden alındı