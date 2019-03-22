​Memur Olunca Özel Okuldaki İşini Bırakan Öğretmene Kötü Haber

Mahkeme Özel Okulu Haklı Buldu

Atanamayan müzik öğretmeni özel bir eğitim kurumuyla sözleşme imzaladı. Mesaiye başladıktan iki ay sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ataması yapılan müzik öğretmeni genç kız, iş akdini devlet memuriyetine geçiş gerekçesiyle sonlandırdı.Bir anda müzik öğretmeninden olan eğitim kurumu ise sözleşmeyi feshettiği için genç öğretmene 5 brüt maaş ceza kesti. Cezayı almak için İş Mahkemesi'ne müracaat eden okul avukatı, genç öğretmenin istifa dilekçesi vererek iş akdini tek taraflı olarak haksız şekilde feshettiğini, taraflar arasındaki sözleşmesinde “sözleşmenin tek taraflı haksız fesih edilmesi durumunda taraflar brüt maaşın 5 katını tazminat olarak ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder” hükmü bulunduğunu ileri sürdü. Cezai şart alacağının davalıdan tahsilini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı öğretmen ise davacı ile sözleşme imzaladığını, sözleşme öncesi mülakatta KPSS sınavına girdiğinden, atamasının gerçekleşmesi halinde işten ayrılmak zorunda kalacağından söz ettiğini söyledi. Atamasının yapılmasıyla derhal durumu davacı işverene bildirdiğini, atandığı görev yerine gecikmeli gitmek zorunda kaldığını dile getirdi.Editör: Bahar Yüksel