Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi

Musul'da 93 Kişi Hayatını Kaybetti

50 Kişilik Feribota 170 Kişi Bindirilmiş

Irak’ın Musul kentinden geçen Dicle nehrinde feribot kazası meydana geldi. Dün meydana gelen olayda ölü sayısının arttığı bildirildi. Feribotun batması ile ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, facia anı orada bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada 93 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle toplantı yapan Başbakan Abdulmehdi, konuya ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.50 kişilik feribota 170 kişinin bindirildiğini ve facianın bu sebeple meydana geldiği tahmin ediliyor. Öte yandan yapılan bir diğer açıklamada ise feribot işletmesi sahipleri hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve sorumlulularun cezalandırılacağı bildirildi.İşte felaketin kameralara yansıya görüntüleri;Editör: Bahar Yüksel