Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 22 Mart 2019 09:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi

Dicle Nehri’nde yaşanan feribot kazasında ölü sayısı 93’e yükseldi. Felaket anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi

Irak’ın Musul kentinden geçen Dicle nehrinde feribot kazası meydana geldi. Dün meydana gelen olayda ölü sayısının arttığı bildirildi. Feribotun batması ile ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, facia anı orada bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



 

Musul'da 93 Kişi Hayatını Kaybetti

Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada 93 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle toplantı yapan Başbakan Abdulmehdi, konuya ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. 





 

50 Kişilik Feribota 170 Kişi Bindirilmiş

50 kişilik feribota 170 kişinin bindirildiğini ve facianın bu sebeple meydana geldiği tahmin ediliyor. Öte yandan yapılan bir diğer açıklamada ise feribot işletmesi sahipleri hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve sorumlulularun cezalandırılacağı bildirildi.



İşte felaketin kameralara yansıya görüntüleri;


Editör: Bahar Yüksel



Etiketler
Yorum Yap
Dünya
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
Dicle Nehri’nde yaşanan feribot kazasında ölü sayısı 93’e yükseldi. Felaket anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Endonezya'daki Ölü Sayısı 92’ye Yükseldi
Endonezya'daki Ölü Sayısı 92’ye Yükseldi
Endonezya’nın doğusunda bulunan Papua eyaletinde meydana gelen sel felaketinde en az 92 kişinin öldüğü, 160 kişinin yaralandığı, 75 kişinin kayıp olduğu ve 8 bin 507 kişinin ise evlerinden olduğu açıklandı.
​Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı Türk Çıktı
​Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı Türk Çıktı
Hollanda'daki saldırının Türk kökenli şüphelisinin yakalandığı açıklandı.
Tramvayda Silahlı Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var
Tramvayda Silahlı Saldırı, Ölü ve Yaralılar Var
Hollanda'nın Utrecht şehrinde bir tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
​Yeni Zelanda Saldırısından Müslüman Nüfusu Sorumlu Tuttu, Kafasına Yumurta Yedi
​Yeni Zelanda Saldırısından Müslüman Nüfusu Sorumlu Tuttu, Kafasına Yumurta Yedi
Avustralya'da 'Saldırıların nedeni Müslümanların göçü' diyen senatörün kafasında orada bulunan bir kişi tarafından yumurta kırıldı.
​İngiltere, Aklımız ve Dualarımız Yeni Zelanda İçin. Yardıma Hazırız
​İngiltere, Aklımız ve Dualarımız Yeni Zelanda İçin. Yardıma Hazırız
İngiltere Başbakanı Theresa May, Yeni Zelanda’da iki camide 49 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısını kınayarak, “İbadetlerini gerçekleştiren Müslümanları hedef alan bu saldırı alçakçadır.” dedi.
​Yeni Zelanda Teröristi Yakalandı, Yaptığı İşaret Kafaları Karıştırdı
​Yeni Zelanda Teröristi Yakalandı, Yaptığı İşaret Kafaları Karıştırdı
Yeni Zelanda’da iki ayrı camiye saldıran ve 49 Müslüman’ı cuma namazını eda ederken katledip, 48’ini de yaralayan
Yeni Zelanda Olayından Sonra Yurtdışındaki Müslümanlara Irkçı Saldırı
Yeni Zelanda Olayından Sonra Yurtdışındaki Müslümanlara Irkçı Saldırı
İngiltere'nin başkenti Londra'da cami önündeki Müslümanlar saldırıya uğradı. Olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı.
​Diyanet İşleri Başkanı Erbaşi Din İstismarı İle Mücadele Edeceğiz
​Diyanet İşleri Başkanı Erbaşi Din İstismarı İle Mücadele Edeceğiz
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında, "İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır ve ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur" dedi.
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam: 49 Ölü
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da İki Camide Katliam: 49 Ölü
Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı düzenlendi. Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camilerden birinde cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.
​Skandal Karara Ankara’dan Tepki, Bizim İçin Anlam İfade Etmiyor
​Skandal Karara Ankara’dan Tepki, Bizim İçin Anlam İfade Etmiyor
Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosunda kabul edilen 2018 Türkiye Raporu eleştirilerek, “Söz konusu tavsiye kararı bizim için hiçbir anlam ifade etmemektedir” denildi.
​Okula Silahlı Saldırı, 10 Ölü
​Okula Silahlı Saldırı, 10 Ölü
Bir okula yapılan silahlı saldırıda ölü sayısı 10’a yükseldi.
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
Dicle Nehri’nde Facia, 93 Kişi Can Verdi
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:57
Güneş
06:19
Öğle
12:39
İkindi
16:04
Akşam
18:47
Yatsı
20:02
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿