​Şanlıurfa Çiftçisine İtibar Etmeyin Denilmişti, Bakanlığın Resmi Sayfası Öyle Demiyor

Başkanlar, Pamuk Desteklemeleri Hakkında Bilgi Verdi

Tarım Bakanlığı'nın Sayfasında 450 Olarak Görünüyor

Şanlıurfa Çiftçisine İhanet Edildi

Çiftçiler Birleşip Sesini Duyurmalı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Şanlıurfa’da bir dizi temaslarda bulunması ile bir araya geldiği AK Parti yetkililerinin de katıldığı toplantıya destekleme primleri damgasını vurdu. Toplantı sırasında Pakdemirli’ye pamuk desteklemelerinin 650 kilodan 450 kiloya düştüğü ile ilgili gelen bir soruya net cevap vermemesi akıllarda soru işareti bıraktı.Çiftçilerin destekleme primlerinin düştüğü ile ilgili söylentilerin netlik kazanması için yetkililerden açıklama beklerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile toplantıya katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız’dan açıklama gelmişti. Çiftçi ve Yıldız yaptığı açıklamada destekleme primleirnin düşmediğini ifade ederken, Şanlıurfalı çiftçiler bu açıklamadan memnun kalmayarak resmi açıklamanın gelmesini talep etmişti.Tarım ve Orman Bakanılığından konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmeyince kendi çabaları ile araştırma yapan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığının resmi sitesinde karşılaştıkları bilgilerde destekleme primlerinin 450 kilo olarak göründüğünü ifade ettiler.“Şanlıurfa çiftçisine ihanet edildi” denilerek tepki gösterilen olayda pamuk desteklemelerinin 650 kilodan 450 kiloya düşmesi ile pamuk destekleme primlerinde %30 kayıp yaşandığı ifade edildi. Duruma oldukça tepki gösteren çiftçiler, zirai ekipman, gübre, ilaç ve mazot fiyatlarının zaten arttığını ve bu artış ile beraber destekleme primlerinin de artması gerekirken bakanlığın fiyatları düşürmesine anlam veremediklerini ifade ettiler.Konunun takipçisi olan Şanlıurfalı çiftçiler, “Bu haksızlığa dur demeliyiz. Çiftçiler olarak birleşip sesimizi duyurmalıyız. Tarım Bakanlığından resmi bir açıklama yapılmasını ısrarla talep ediyoruz.” dediler.Editör: Bahar Yüksel