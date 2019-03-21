Urfa'da Öcalan, Saadet'e Oy istedi

Oy Pusulasının ilk Sıralamasında Saadet Partisi Yer Alıyor

“Oy Pusulasında Birinci Sıradaki Adaya Oy Vereceğiz”

- Şanlıurfa’da Nevruz kutlamasında 15 gözaltıHDP ve DBP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları, Şanlıurfa'da 11 Nisan Stadyumun önündeki boş alanda düzenlendi. Nevruz ateşinin yakılmasının ardından kutlamalar, konserler ve çekilen halaylarla devam etti. İlginin beklenenin altında kaldığı kutlamalarda polisler de yoğun güvenlik önlemi alarak alana girenlerin üzerlerinde arama yaptı. Nevruz alanında terör örgütü PKK’nın renklerini simgeleyen bez parçaları ve broşürler nedeniyle 15 kişi gözaltına alındı.Nevruz alanında bir konuşma yapan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Nevruz’a katılanlardan oy pusulasındaki birinci partiye oy vermeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Biz bu şehirde olduğumuz süreçle 10 insanımız da kalsa Nevrozumuzu kutlayacağız. Bu parti barışın mücadelesini veriyor. Urfa’da oy pusulasında, HDP’nin ismi olmayan oy pusulalarında, halkımız gitsin oy pusulasında birinci sıradaki partinin adayına oyunu versin” diye konuştu.Oy pusulasının ilk sıralamasında Saadet Partisi yer alıyorEditör: Ahmet Şen