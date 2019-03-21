Bakan Pakdemirli'den Çiftçiye Destekleme Müjdesi

22 Mart Cuma günü 18.00’den Sonra Üreticinin Hesabına Yatacak

Sigaralarda Yerli Tütün Zorunluluğu

- “Besi Desteği, Manda Desteği, Büyükbaş Desteği, Süt Analiz Desteği, Çoban Desteği 22 Mart Cuma Günü 18.00’den sonra üreticinin hesabına yatırılacak”- “Yerli tütünün Türkiye’deki sigara fabrikalarında daha fazla kullanılma zorunluluğu üzerinde çalışıyoruz”Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman’daki temasları kapsamında parti teşkilatı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticilerle ayrı ayrı görüştü. Adıyaman Ziraat Odasını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli burada üreticilere müjdeyi verdi. Bakan Pakdemirli, Besi Desteği, Manda Desteği, Büyükbaş Desteği, Süt Analiz Desteği, Çoban Desteğinin 22 Mart Cuma günü 18.00’den sonra üreticinin hesabına yatırılacağını söyledi.Bakan Bekir Pakdemirli, “Desteklerle ilgili üreticimize birkaç müjdemiz var. 2018 yılı 3. Dönem Besi Desteğini ödüyoruz. 34 bin 835 yetiştiricilerimizin 196 bin büyükbaş hayvanı için 49 milyon Lira Besi Desteğini 22 Mart Cuma günü saat 18.00’den sonra tek seferde ödüyoruz. 2018 yılı Süt Analiz Desteğini de ödüyoruz. 8 bin 217 işletmemize 310 bin 832 baş hayvan için 46.7 milyon Lira Süt Analiz Desteğini 22 Mart Cuma akşamı saat 18.00’den sonra tek seferde ödüyoruz. 2018 yılı Anaç Manda Desteğini 10 bin 797 yetiştiricilerimizin 68 bin 150 baş hayvanı için 18 milyon Lira anaç manda desteğini 22 Mart Cuma günü saat 18.00 tek seferde ödüyoruz. 2018 yılı Büyükbaş Desteklerini de ödüyoruz. 8 bin 569 yetiştiricilerimizin 32 bin 207 baş manağı için 8 milyon lira Manak Desteğini 22 Mart Cuma günü 18.00’dan sonra tek seferde ödüyoruz. Ayrıca 2018 yılı Sürü Yöneticisi istihdamı yanı kamu oyunda bilinen ismi ile Çoban Desteğini 7 bin 23 işletmeye 35 milyon Lira çoban desteğini de 22 Mart Cuma akşamı 18.00’dan sonra tek seferde ödüyoruz. Yani 22 Mart akşam saatleri itibariyle toplam 156.7 milyon lirayı yetiştiricilerimizin hesabına yatışmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.Türkiye’de Adıyaman’ın en önemli tütün üretim merkezlerinden birisi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye’de ki sigara fabrikalarında yerli tütün kullanımı ile ilgili ise “Bölgenin önemli ürünlerinden bir tanesi olan sarmalık tütününün kıyılmış vaziyette satışıyla ilgili yasal mevzuat zaten tamamlanmıştı. Bunların alt mevzuatı yönetmelikler kısmı hızlı bir şekilde yapılacak. Biz gerekli aksiyonu alacağız ama önümüzdeki dönemde benim için çok çok önemli olan Türkiye’deki sigara fabrikalarının çok daha fazla oranda yerli tütünü sigaraların içerisinde buluşturmaları zorunluluğunu da inşallah bu konuda çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde adım atıyor olacağız. Adıyaman çok önemli bir tütün merkezi ama Adıyamanlı üreticimizin bundan sonra daha da fazla katma değer elde edeceği bir şekilde üreticimize destek olmak anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen