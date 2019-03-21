Erdoğan,Yeni Zelanda’daki Bir Katilin Nasıl Olup Da Kinini, Nefretini, Zehrini Ülkemize Ve Milletimize Boşalttığını Da Anlayamazlar

Eti Fabrikasını Ziyaret

“Bu Millet Bir Daha Sefalet Günlerinin Geri Gelmesine İzin Vermeyecek”

Eskişehir’e Yapılan Yatırımlar

“Önümüzdeki Dönemde Eskişehir’i Yeni Yatırımlarla Geliştirmeye Devam Edeceğiz”

“Türkiye Dünyada Milyarlarca Kardeşini De Temsil Eden Bir Ülkedir”

“Milletimiz Rabia’mıza Dört Elle Sarılıyor”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Seçimleri kampanyası kapsamında Eskişehir mitingine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting öncesinde şehirde faaliyet gösteren ETİ fabrikasını ziyaret etti. Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan fabrikanın yeni üretim bandının açılış törenine de katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üretim bantlarını gezerek şirket yetkililerinden fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. İşçilerle birlikte yemek yiyerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu ziyaretinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da eşlik etti.Ziyaretinin ardından, Valilik Meydanı’nda gerçekleştirilen Eskişehir mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.Konuşmasının başında, bugün Balkanlar’dan Türkistan’a kadar muazzam bir coğrafyanın sevinçle karşıladığı Nevruz günü olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Anadolu’nun ve coğrafyanın Nevruz Bayramı’nı kutladı.İlk yerli otomobil Devrim’in Eskişehir’de üretildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu projenin de Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası, Nuri Killigil'in modern silah ve cephane fabrikası gibi, yerli ve millî olana tahammül edemeyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından sabote edildiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmetli Menderes’in GAP için ABD’ye kredi aramaya gittiğinde, ‘Biz Fırat ve Dicle üzerine baraj yapılmasını istemiyoruz’ cevabıyla karşılaştığını, Keban Barajı yapılırken CHP sözcülerinin, ‘Bu kadar elektriği toprağa mı vereceksiniz?’ diyerek eleştirdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı CHP zihniyetinin ülkeye kazandırdıkları Yavuz Sultan Selim Köprüleri Marmaray ve Avrasya Tüneli ve pek çok esere yine karşı çıktığını kaydetti.“Büyükşehir Belediye Başkanlığımdan başlayarak Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde ülkenin, milletin hayrına hangi işe başlamışsak, istisnasız hepsinde de bunları karşımızda bulduk” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayiinde yaptıkları hamlelerin yalan ve ithamlarla kesilmeye çalışıldığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Ellerinden gelse Türkiye’yi yeniden siyasette kişiliksiz, ekonomide 70 sente muhtaç, savunma sanayiinde de tümüyle dışarıya bağımlı hâle getirecekler. Ama beyhude çabalıyorlar. Bu millet bir daha o sefalet günlerinin geri gelmesine asla izin vermeyecek. Bu millet bir daha o darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek. Bu millet bir daha ne demokrasisinden ne ekonomisinden ne de diğer kazanımlarından geriye gidilmesine izin vermeyecek.”Eskişehir’i tarihinde eşi benzeri görülmemiş hizmetlere kavuşturduklarını ifade ederek son 17 yılda şehre 22 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde 2 bin 907 yeni derslik, 9 bin kişi kapasiteli yurtlar ve 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum, Eskişehir Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile Eskişehir’in üçüncü devlet üniversitesi olan Eskişehir Teknik Üniversitesini şehre kazandırdıklarını hatırlattı.Eskişehirli ihtiyaç sahiplerine, 800 milyon liralık sosyal yardım, çiftçilere 1,6 milyar liralık tarımsal destek, Eskişehirli yatırımcılara 11,7 milyar liralık teşvik, şehirdeki 62 bin iş yerine 1,3 milyar liralık SGK prim teşviki sağladıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta aralarında bin 81 yataklı şehir hastanesi ve 600 yataklı Yunus Emre Eğitim-Araştırma Hastanesi’nin de olduğu 23 sağlık tesisini hizmete sunduklarını ifade etti.Eskişehir’de 9 bin 827 konut projesini hayata geçirdiklerini, 72 tarihî eseri restore ettiklerini, 90 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 311 km’ye çıkardıklarını, şehri; Ankara, Konya, İstanbul, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli’ne yüksek hızlı trenle bağladıklarını, şehirde 9 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini, 26 sulama tesisi ile 105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını, bir teknopark, 19 AR-GE ve 2 tasarım merkezi yaptıklarını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşım, sağlık, eğitim, sulama, alt yapı ve sanayi alanlarında şehre kazandırılan, yapımları devam eden, ihale ve proje aşamasında olan yatırım ve hizmetlerden örnekler verdi.Anadolu Üniversitesi bünyesinde kuracakları Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi’nin temelinin bu yaz atılacağını ve önümüzdeki yıl bitmeden açılışını gerçekleştireceklerini müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu merkezle birlikte; hızlı tren, konvansiyonel tren ve metro vagonlarının testlerinin artık yurt dışında yapılmayacağını, merkezin Türkiye’ye yıllık 1,5 milyar lira civarında bir katkı sağlayacağını kaydetti.Türkiye’nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motorunun TUSAŞ’a teslim edildiğini ve bu motorlardan 236 adet üretilerek yerli helikopterlerde kullanılacağını da aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Eskişehir’i yeni yatırımlarla geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.Türkiye’nin; sadece 81 ilden ibaret olmayıp bu cesametinin gerisinde çok büyük bir medeniyet ve kültür coğrafyası ile oralarda yaşayan milyarlarca kardeşini de temsil eden bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin sınırları ile gönül dünyamızın sınırlarının farkını bilmeyene bazı hususları anlatmak mümkün değildir” diye ekledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesela bunlar bizim Balkanlarla, Kafkasya’yla, Doğu Avrupa’yla, Orta Asya’yla, Güney Asya’yla, Kuzey Afrika’yla, Afrika’yla, Orta Doğu’yla niçin ilgilendiğimizi bilmezler. Mesela bunlar bizim ilgi alanımızın Güney Amerika’ya, Karayiplere, Asya’nın derinliklerine kadar uzanıyor olmasına akıl erdiremezler. Bütün bunların gerisindeki büyük resmi göremedikleri için de, Yeni Zelanda’daki bir katilin nasıl olup da kinini, nefretini, zehrini ülkemize ve milletimize boşalttığını da anlayamazlar. Ülkemizde bazıları tarihini bilmiyor, bildiğini sandıklarından da utanıyor olabilirler. Ama elin oğlu çıkıyor, sembollerle, isimlerle, rakamlarla kendi tarihimizin anlamını tüm dünyaya gösteriyor. Üstelik de bunu öyle kanlı bir şekilde yapıyor ki, verdiği mesajın üstünün kapatılmasına imkân kalmıyor.”CHP liderinin, Yeni Zelanda’da Cuma namazındaki 50 Müslümanın şehit edilmesiyle sonuçlanan terörist saldırıyla ilgili açıklamasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu liderin ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör’ ifadeleriyle bu katillere lojistik destek verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hâlbuki tek başına bu hadise dahi bize, bir olmamız, iri olmamız, diri olmamız, kardeş olmamız, hep birlikte Türkiye olmamız gerektiği gerçeğini göstermeye yeterli değil mi?” diye konuştu.“Seçimlerde terör örgütleri dâhil bulabildikleri herkesle ittifak kuranların, bu durumdan çıkartacağı ders, Rabia’mızın yanında olduğunu ilan etmekten ibarettir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla birlikte, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ vurgusunda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ ilkelerini, milletin değerlerinin düşmanı olanların bilemeyeceğini dile getirdi ve “Ezanımızın ve İstiklal Marşımızda ona yüklenen misyonun farkında olmayanlar bunu bilmez. Bayrağımıza rengini veren şehit kanlarının mübarekliğine inanmayan bunu bilmez. Devletsiz kalmanın ne anlama geldiğini, çevresindeki bunca örneğe rağmen hâlâ anlamamış olan bunu bilmez. Ama hamdolsun, milletimiz bunların hepsini de biliyor ve Rabia’mıza dört elle sarılıyor” şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini, Eskişehirlileri 31 Mart seçimlerinde tercihlerini hizmet siyasetinden yana kullanmaya, Cumhur İttifakı’nın yanında yer almaya davet ederek tamamladı.Editör: Ahmet Şen