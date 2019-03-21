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Bu haber 21 Mart 2019 21:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

Emine Erdoğan,Cemil Meriç Olmanın Tek Şartı Vardır, o da İlme Aşık Olmaktır

Emine Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Engelli bireyleri şartlar elverdiğince karar verici mekanizmalara da dâhil etmeliyiz. Bu pozisyonlardaki sayıyı arttırırsak meselelere onların da bakış açısını dâhil etmiş oluruz. Biliyoruz ki fiziksel engel insanın önündeki gerçek engel değildir çünkü insan, yalnızca beden ve uzuvlardan ibaret değil” dedi.

Emine Erdoğan,Cemil Meriç Olmanın Tek Şartı Vardır, o da İlme Aşık Olmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Şahinbey ilçesinde yaptırılan Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da hazır bulunduğu törende, Emine Erdoğan bir konuşma yaptı.
Gönül belediyeciliği anlayışlarının takdire şayan örneklerinden birinin açılışını yaptıklarını belirterek, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin şehir halkının mutluluğunu artıracak hizmetler vereceğine inandığını ifade eden Emine Erdoğan, merkezin sadece Gaziantep için değil Türkiye için de büyük bir kazanım ve herkese örnek olacak bir proje olduğunu kaydetti.


 

“Biz Türkiye Olarak Büyük Bir Aileyiz”

Gaziantep'te kayıtlı 109 bin 355 engelli olduğuna işaret ederek, sadece 10 bin 855'inin çeşitli özel merkezlerden hizmet aldığını aktaran Emine Erdoğan, açılan merkezle, destek alamayan engelli bireylerin, eğitim ve rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.
“Biz Türkiye olarak büyük bir aileyiz” diyen Emine Erdoğan, “Vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor, sorunlar çözüme kavuşunca mutluluk duyuyoruz. Tüm bu icraatlar 'engelsiz kent Gaziantep' kimliği ile birebir uyuşuyor. Tarihî mirası, kültürü ve mutfağı ile dünyanın sayılı güzelliklerinden biri olan Gaziantep’in ruhuna da çok yakışıyor” şeklinde konuştu.
Son 17 yılda 55 bine yakın engelli memurun istihdam edildiğine, özel sektörde engelli kişilerin istihdam edilmesi için teşvik uygulamalarının başlatıldığına dikkat çeken Emine Erdoğan, yine bu dönemde engelli memurlara istedikleri yere tayin hakkı verildiğini, engelliler için tek ve merkezî sınav yeri uygulaması başlatıldığını, engelli ailelerini güçlendirmek için evde bakım aylığı ödemesinin yürürlüğe konduğunu hatırlattı.


 

“Fiziksel Engel, İnsanın Önündeki Gerçek Engel Değildir”

Kamu kurumlarının yetkililerine ve özel sektör yöneticilerine seslenmek istediğini dile getiren Emine Erdoğan, “İşi bir üst noktaya taşımak için engelli bireyleri şartlar elverdiğince karar verici mekanizmalara da dâhil etmeliyiz. Bu pozisyonlardaki sayıyı arttırırsak meselelere onların da bakış açısını dâhil etmiş oluruz. Biliyoruz ki fiziksel engel insanın önündeki gerçek engel değildir çünkü insan, yalnızca beden ve uzuvlardan ibaret değil" ifadelerine yer verdi.
Emine Erdoğan, vizyon sahibi olmak için gözlerin görmesinin şart olmadığının altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü vizyon zihin meselesidir. Cemil Meriç olmanın tek şartı vardır, o da ilme âşık olmaktır. Bilimsel çalışmalar yapmak için iki bacağımız üzerinde durmak ön koşul değildir. Bildiğiniz gibi Stephen Hawking bilimsel çalışmalarını tekerlekli sandalyesinin üzerinde yapmıştır. Dünyanın kaderini değiştirecek bir akım ortaya koymak için akıl eden bir kalpten başka hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur. Engelli bireylerin içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için başka bir şeye ihtiyacımız var. O da şehirleri ve ortak yaşam alanlarını tüm engel gruplarını işin içine katarak tasarlamak. Ortak yaşam alanlarındaki asansör kapılarında, dakikalarca bekleyen engelli kardeşlerimizi görüyorsak işin ruhunu özümseme noktasında eksiklerimiz var. Engelliler için yapılmış yürüme yollarının üzerine araç park ediyorsak davranışlarımızı bir kez daha gözden geçirmeliyiz."


 

“Farklılıkları Sevgi Ve Hoşgörü İle Lehimleyelim”

Emine Erdoğan konuşmasını, “Engelli engelsiz her çocuğumuzu mutlaka bir araya getirecek faaliyetler gerçekleştirelim. Oyunlarda, sanat ve spor aktivitelerinde buluşsunlar, karma gruplar hâlinde ortak işler yapsınlar. Hayatı engelliler ve engelsizler diye ayırmayalım, farklılıkları sevgi ve hoşgörü ile lehimleyelim” sözleriyle tamamladı.
İşitme engelli çocukların İstiklal Marşı okuduğu, down sendromluların mehter marşı çaldığı törenin ardından Emine Erdoğan, törene katılan bakan ve diğer yetkililerle birlikte merkezin açılış kurdelesini kesti. Törene katılanlarla birlikte merkezi ziyaret ederek, yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan, engelli sporcuların basketbol maçını izledi ve engelli müzisyenlerin müzik dinletisini takip etti.
Kelebek Vadisi Açılışı
Gaziantep’teki temasları kapsamında Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret ederek, hayvanat bahçesinde oluşturulan ‘Kelebek Vadisi' bölümünün açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan, barındırdığı tür çeşidi ve yüz ölçümüyle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen hayvanat bahçeleri arasında gösterilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Geçen yıl Sudan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen ve Gaziantep'e getirilerek, Nil, Sultan, Sudan ve Sevakin isimleri verilen aslanların olduğu bölümü de gezen Emine Erdoğan’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.



Editör: Ahmet Şen


 
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