Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 21 Mart 2019 20:30:38 Tarihinde eklenmiştir.

İstismar Edilen Survivor Ecem İlk Kez Konuştu

Enerji yüklemesi yapacağım’ diyerek istismar edilmişti… Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstismar Edilen Survivor Ecem İlk Kez Konuştu

Ecem Karaağaç, Survivor yarışması öncesi ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın’ diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet etti. Gündeme bomba gibi düşen olayın ardından Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ecem Karaağaç ilk kez konuştu!




Ecem Karaağaç'ın o konuşması...

"Ciddi bir şekilde mağdur edildim. Çıkan haberlere çok üzüldüm. Hakkımı aramak için hukuka başvurdum.
Karşı taraf beni tehdit etti. Suçlamamı asla geri çekmeyeceğim.
Bu haberler, beni çok mağdur etti.





Bunun ciddiyetinin herkes görecek. Bu magazin haberi olduğu için çok üzgünüm. Benim ailem var, değerlerim var. Bu işin basite indirgenmesi beni çok üzdü.
Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Benim bir ailem var. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum.
Asla davamdan vazgeçmeyeceğim. Ben farklı bir çok şekilde suistimal edildim.
Tek temennim kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin.




Konu çarptırıldı. Başlıklar o şekilde çıktı. Benim yaşadıklarım o kadar basit değil.
Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi.
Beni her şekilde dolandırdı. Bunlar yakında çıkacak. Maddi, manevi, ailevi her şekilde üstüme gelindi. Ben alay konusu olmak istemiyorum. Üstüme gelinmesini istemiyorum. Ben hukuk savaşı vereceğimin farkındayım ama sonuna kadar savaşacağım.






 



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
İstismar Edilen Survivor Ecem İlk Kez Konuştu
İstismar Edilen Survivor Ecem İlk Kez Konuştu
Enerji yüklemesi yapacağım’ diyerek istismar edilmişti… Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bilici’den ‘21 art Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı
Bilici’den ‘21 art Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ‘’ 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yaşlılar Haftasında Hastalarımızı Ziyaret.
Yaşlılar Haftasında Hastalarımızı Ziyaret.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle hastaları ziyaret etti.
Hekimoğlu, Haliliye'deki Esnaf ve STK Temsilcilerini Dinledi
Hekimoğlu, Haliliye'deki Esnaf ve STK Temsilcilerini Dinledi
Saadet Partisi Haliliye Belediyesi Başkan Adayı, Ecz. Mustafa Hekimoğlu, bugün sabah erken saatlerinde başladığı seçim çalışmalarına ilk olarak Sebze ve Meyve Hali esnaflarını, Oto Alım - Satım sitesi Esnaflarını ve ardından Şanlıurfa Mimarlar odası temsilciliğini ziyaret ederek seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ak Başkan Adayı Beyazgül’den Bahçelievler’de Esnaf Ziyareti
Ak Başkan Adayı Beyazgül’den Bahçelievler’de Esnaf Ziyareti
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hacı Yaygın ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bahçelievler Mahallesi 2. Sokağı gezerek esnaflardan ve vatandaşlardan destek istedi.
Aslan, Karanlıkköprü Olmayacak
Aslan, Karanlıkköprü Olmayacak
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, “Karanlıkköprü değil Karaköprü için biz hazırız”diyerek Karaköprülülerden destek istedi.
Freni Patlayan Kamyonet Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi
Freni Patlayan Kamyonet Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi
Freni patlayan kamyonet yokuş aşağı kayarak 4 otomobile çarptıktan sona istinat duvarında askıda kaldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken kamyonet ve 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Tartıştığı Anne Ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Tartıştığı Anne Ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
Tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarparak Durabildi: 1 Ölü
Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarparak Durabildi: 1 Ölü
Kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine adeta sarıldı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.
Emine Erdoğan,İsraf Etmeden Tevazu İle Yaşamak, Müslüman Olmanın Gereğidir
Emine Erdoğan,İsraf Etmeden Tevazu İle Yaşamak, Müslüman Olmanın Gereğidir
Emine Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Sıfır Atık-Sıfır İsraf” projesinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Çevreyle olan ilişkimiz, her şeyden önce bir ahlak meselesidir. İslam'da çevreyi korumak, hayvanların hakkını gözetmek, israf etmeden tevazu ile yaşamak bir seçenek değil, Müslüman olmanın gereğidir” dedi.
Urfa’da Araç Stepnesine Saklanmış 6 Adet Tabanca Ele Geçirildi
Urfa’da Araç Stepnesine Saklanmış 6 Adet Tabanca Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, araç stepnesi içine saklanmış 6 tabanca ele geçirirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Hacı Musa Aşiretinden Bayık'a Büyük Destek
Hacı Musa Aşiretinden Bayık'a Büyük Destek
Yapılacak Mahalli İdareler seçimleri öncesi aldığı desteklerle gücüne güç katan AK Parti'ye katılımlar devam ediyor.
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Şanlıurfa’da 15 Bin Kişilik Aşiret AK Parti’ye Desteğini Açıkladı
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
​Türkiye’de Çocuk Doğurma Oranında 1. Sıradayız
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
Halil Özcan, Bu Adamın Peşinden Gidilmez
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
​Son Dakika! Çatışma Çıktı! İki Asker Şehit, 8 Asker Yaralı
Advert
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
Advert
Advert
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:59
Güneş
06:21
Öğle
12:39
İkindi
16:03
Akşam
18:46
Yatsı
20:01
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
Advert
ANKET
TÜMÜ

﻿