Bilici’den ‘21 art Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajı

Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’’ dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı;‘’ Down sendromlu bireylerin doğumdan itibaren başlayan düzenli ve disiplinli çalışma sonucunda sosyal yaşamda yer edinebildiklerini, Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamalarının büyük önem taşıdığını biliyoruz. Down sendromlu çocuklarımızın hayata sıkı sıkı sarılmalarını sağlamak için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği kaliteli eğitimler ve ailelerimizin gösterdiği gayret ve özveriyle pek çok şeyin üstesinden gelebilecekleri de unutulmamalıdır. Sosyalleşmelerini sağlayarak hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmelerini desteklemenin toplumsal bir sorumluluk olduğunun farkındayız.21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle sevgi dolu çocuklarımızın, hayatın bütün güzelliklerini yaşamalarını, daima mutlu ve umutlu olmalarını temenni ediyorum. ‘’ İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen