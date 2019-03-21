Hekimoğlu, Haliliye'deki Esnaf ve STK Temsilcilerini Dinledi

Hekimoğlu Esnaf Ve Vatandaştan Oy İstedi

Seçmenlerin Destekleri İle Bu Makus Talihi Değiştirecek

Sebze ve Meyve Halindeki komisyoncu esnaflarımızın bir çoğu, sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasının sebeplerinden en önemlisinin sebze ve meyve üretiminin azlığından kaynaklandığını belirtiler devletin, herhangi bir kira, vergi ve personel masrafı harcamadan tamamen devletin kendi imkanlarıyla başlatmış olduğu tanzim satış noktalarının bu sıkıntıları gideremeyeceğini belirterek, tanzim satış noktalarının komisyoncu ve esnafları olumsuz etkilediğini dile getirdiler.Çalışmalarını devam ettiren Hekimoğlu, Oto Alım-Satım ve çevresindeki esnafları ziyaret ederek halkın haklı isteklerini dinleyip çeşitli istişarelerde bulundu. Esnafın piyasalardaki daralma ve ekonomik sıkıntılardan dolayı satış yapamadıklarını, bir çok esnafın belediye imkanlarından tam olarak faydalanamadığını belirterek belediyeciliğin sadece vatandaştan - esnaftan vergi toplamak olmadığını dile getirdiler. Hekim oğlu esnaf ve vatandaşların taleplerini ve düşüncelerini dinleyerek 31 Mart seçimlerinde oy vererek desteklerini talep etti.Hekimoğlu; Şanlıurfa'nın Göz Bebeği Olan Haliliye İlçesi İçin Fikir Alış-Verişinde BulunduŞanlıurfa Mimarlar Odası temsilciliğini ziyaret eden Hekimoğlu; Şanlıurfa'nın göz bebeği olan Haliliye ilçesi için fikir alış-verişinde bulundu. 31 Mart seçimlerinde halkın desteğiyle başkan olarak seçildiği takdirde Haliliye'deki çarpık kentleşmeyi, yetersiz yol ve yaşam alanları için canla başla çalışacağını tüm bölge halkının mağduriyetlerini giderecek şekilde plan ve projeler geliştireceğini ve bunları Şanlıurfa Mimarlar Odası temsilcileriyle istişare ederek yapacağını gündeme getirdi.Ziyarette bulunduğu tüm esnaf, STK ve vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimleri için destek talebinde bulunan Ecz. Mustafa Hekimoğlu, Haliliye ilçesinin belediyecilik olarak Kentleşme, teknoloji, plan-proje ve çevrecilik olarak çok geride olduğunu ve halkla olan diyalogun eksikliğine dikkat çekerek 31 mart günü Haliliye için bir karar verme zamanı olduğunu ifade etti. Hekimoğlu, dürüst bir belediyecilik için tüm Haliliye'li seçmenlerin destekleri ile bu makus talihi değiştireceklerini dile getirdi.Editör: Ahmet Şen