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Bu haber 21 Mart 2019 17:40:22 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Başkan Adayı Beyazgül’den Bahçelievler’de Esnaf Ziyareti

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hacı Yaygın ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bahçelievler Mahallesi 2. Sokağı gezerek esnaflardan ve vatandaşlardan destek istedi.

Ak Başkan Adayı Beyazgül’den Bahçelievler’de Esnaf Ziyareti

Beyazgül Canpolat’a Destek İstedi

Ziyaret ettiği her işyerinde Bahçelievler esnafı tarafından ilgiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Beyazgül, esnafla buluştu ve onlara hayırlı işler temennisinde bulundu.




 

Daima Halkın İçinde Olan Birisiyiz

31 Mart yerel seçimlerinin önemini anlatan AK Parti’ye kendisine ve ilçe adayı Mehmet Canpolat’a destek isteyen Av. Beyazgül, “Bahçelievler Mahallesinde esnaf ziyaretleri yaptık. Vatandaşlarla hasbihal ettik. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın bize gösterdikleri teveccüh bizleri mutlu etti. Onların dilek ve önerilerini dinledik. Onlar bize kendileriyle iç içe olan bir yönetici istediklerini aktardılar. Bizde bu konuda Allah’a çok şükür daima halkın içinde olan birisiyiz. Esnaflarımızla vatandaşlarımızla daima görüş alışverişinde olacağız. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Şanlıurfa’da yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.







Editör: Ahmet Şen



 
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Ak Başkan Adayı Beyazgül’den Bahçelievler’de Esnaf Ziyareti
Ak Başkan Adayı Beyazgül’den Bahçelievler’de Esnaf Ziyareti
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hacı Yaygın ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Bahçelievler Mahallesi 2. Sokağı gezerek esnaflardan ve vatandaşlardan destek istedi.
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