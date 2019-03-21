Ak Başkan Adayı Beyazgül’den Bahçelievler’de Esnaf Ziyareti

Beyazgül Canpolat’a Destek İstedi

Daima Halkın İçinde Olan Birisiyiz

Ziyaret ettiği her işyerinde Bahçelievler esnafı tarafından ilgiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Beyazgül, esnafla buluştu ve onlara hayırlı işler temennisinde bulundu.31 Mart yerel seçimlerinin önemini anlatan AK Parti’ye kendisine ve ilçe adayı Mehmet Canpolat’a destek isteyen Av. Beyazgül, “Bahçelievler Mahallesinde esnaf ziyaretleri yaptık. Vatandaşlarla hasbihal ettik. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın bize gösterdikleri teveccüh bizleri mutlu etti. Onların dilek ve önerilerini dinledik. Onlar bize kendileriyle iç içe olan bir yönetici istediklerini aktardılar. Bizde bu konuda Allah’a çok şükür daima halkın içinde olan birisiyiz. Esnaflarımızla vatandaşlarımızla daima görüş alışverişinde olacağız. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Şanlıurfa’da yapılacak olan 31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize memleketimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.Editör: Ahmet Şen