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Bu haber 21 Mart 2019 17:05:09 Tarihinde eklenmiştir.

Karaköprü Stadyumu hakkında büyük iddia!

Serhat Erdem, Karaköprü Stadyumunun yıkılıp tekrardan yapılmasının kaça mal olduğunu ve ihaleyi kimin aldığının açıklaması için yetkililere çağrı yaptı.

Karaköprü Stadyumu hakkında büyük iddia!

Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem, Karaköprü Stadyumunun meclis kararı alınmadan yıkılıp tekrardan yapıldığını ve burada dudak uçuklatacak miktarda para harcandığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek yetkili kişi olarak Belediye Başkanının çıkıp açıklama yapması gerektiği belirtti. 
 

Büyük bir suça imza atıldı


TFF kriterlerine uygun hale getirmek adı altında iyileştirilmesi projesiyle yeniden düzenlenen Karaköprü Stadyumu için öyle bir iddia ortaya atıldı ki yer yerinden oynadı. Edinilen bilgi ve iddialara göre söz konusu stadın iyileştirilmesi projesine devasa paralar harcandı ve bu paralar belediye meclisinin onayı olmadan harcanarak ciddi bir suça imza atıldı.
 

Yangından mal mı kaçırdınız?


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karaköprü Bağımsız Belediye Başkan Adayı Serhat Erdem, “Karaköprü Stadyumunun yeniden elden geçirilmesiyle ilgili bir proje yapıldı. Bu projeye göre stadın baştan sona kadar değiştirilmesi gerekiyordu. Stadyumda bazı çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalar hakkında yetkili kişiler kimseye herhangi bir bilgi vermedi. Aksine yapılan işi sanki yangından mal kaçırıyormuşçasına yaparak bitirdiler.” dedi.
 

İhale Kime ne kadar para gitti


Hal böyle olunca ortaya bir takım iddialara atıldı” diyen Erdem, “Biz meclis üyeleri olarak defalarca sormamıza rağmen herhangi bir cevap alamadık. Şimdi aldığımız bazı duyumlara göre söz konusu stadın 24 Milyon gibi devasa bir para ile yapıldığı söyleniyor. Üstelik bu işin ihalesinin de tanıdık birilerine verdiği iddia ediliyor. Ben de yine soruyorum ‘bu ihaleyi kime ve ne kadar paraya verdiniz?’ inşallah çıkıp cevap verirler.” diyerek cevap beklediklerini söyledi.
 

‘Tekrardan soruyorum’ diyen Serhat Erdem;


1- Bu ihale belediye meclis karar alınmadan mı yapıldı?,
2- Bu ihale kime hangi şartlarda verildi?,
3- Bu ihalede harcanan 24 milyon para miktarı doğru mudur?.
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Karaköprü Stadyumu hakkında büyük iddia!
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