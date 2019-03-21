Freni Patlayan Kamyonet Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Sokakta Yürümekten Korkar Hale Geldik

Önlemlerin Alınması İçin İllaki Birilerinin Ölmesi Mi Gerek

Şişli, Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde sokak üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet freni patlayarak kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kaymaya başlayan sürücü kamyonetini durdurmak için mücadele etse de başarılı olamadı. Freni patlayan kamyonet ilk olarak park halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra sokakta bulunan apartmanın duvarına çarparak istinat duvarında askıda kaldı. Kazanın meydana geldiği esnada bir sürücünün otomobil içerisinde bulunduğu ancak kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.Sokağın trafiğe kapatılarak merdiven sistemine geçmek istediklerini belirten sokak sakini,'' Burada yaşanan üçüncü kaza bu. İllaki birilerinin ölmesi mi lazım. Canımızı zor kurtardık. Sokakta yürümeye korkuyoruz. Sokağın trafiğe kapatılarak merdiven sistemine geçilsin istiyoruz. Bunun içinde defalarca Şişli Belediyesine başvurduk. Ancak sesimizi duyan olmadı'' ifadelerini kullandı.Şans eseri kazadan kurtulan İzzet Şahin,'' İki dakikalığını cüzdanımı almaya çıktım eve. Eve çıkmamış olsaydım yaralanabilirdim. Burada defalarca benzer kazalar oldu. Belediyeye başvurdum. Ancak ilgilenen olmadı. İllaki birilerinin ölmesi mi gerekiyor gereken önlemleri almak için'' diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.Meydana gelen trafik kazası nedeniyle hasar gören otomobiller çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Askıda kalan kamyonet ise olay yerine gelen vinçle güvenli bir noktaya çekildi. Trafik ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.Editör: Ahmet Şen