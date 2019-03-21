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Bu haber 21 Mart 2019 14:30:16 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Öğretmenler Mahsur Kalan Güvercini Kurtarmak İçin Seferber Oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenler, okulun çatısında mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldu.

Urfa’da Öğretmenler Mahsur Kalan Güvercini Kurtarmak İçin Seferber Oldu

- Tahta merdiven işe yaramayınca itfaiyeye haber verildi
 

Çatıdan Aşağıya Doğru Sarkmıştı

Siverek ilçesindeki Cumhuriyet İlk Okulunda okuyan minik öğrenciler, teneffüse çıktıklarında bir güvercinin ayağının ipe takılıp çatıdan aşağıya doğru sarktığını fark etti. Öğrenciler, gördüklerini öğretmenlerine anlatınca okulda güvercin kurtarma operasyonu başlatıldı.

 

Ayağındaki Kancayı Kopardılar

Tahta merdiven getiren öğretmenler, okulun güvenlik görevlileriyle birlikte güvercini kurtarmaya çalıştı. Merdivenin üzerine çıkan görevlilerden biri, okuldaki yangın söndürme setindeki kancayı eline alarak güvercine ulaşıp ayağındaki ipi kopartmaya çalıştı.

Güvercine ulaşamayan görevliler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla güvercine ulaşmayı başardı. Güvercin, itfaiyeciler tarafından zarar görmeden kurtarılarak aşağı indirildi. Güvercinin kurtarıldığını gören öğrenciler ise büyük bir sevinç yaşadı.


Editör: Ahmet Şen

 
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Urfa’da Öğretmenler Mahsur Kalan Güvercini Kurtarmak İçin Seferber Oldu
Urfa’da Öğretmenler Mahsur Kalan Güvercini Kurtarmak İçin Seferber Oldu
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